Nella casa del GFvip gli animi dei concorrenti sono sempre più accesi. Nella serata di martedì 28 febbraio 2023, Davide Donadei ha perso le staffe contro Edoardo Tavassi il quale, con poca delicatezza, ha chiesto spiegazioni a Davide in merito ad un tweet della sua ragazza. Davide è scoppiato in lacrime e ha invitato i suoi inquilini di evitare di parlare della sua storia d'amore passata.

GFVip scontro tra Tavassi e Donadei

Durante la serata di martedì 28 febbraio 2023, Edoardo Tavassi ha fatto un bilancio sulla puntata di lunedì 27 febbraio. Tavassi, con poca delicatezza, ha poi chiesto a Davide maggiori informazioni rispetto alla frecciatina che la sua ex, Chiara, ha lanciato nei confronti di Davide.

Immediatamente, Donadei è andato su tutte le furie, dicendo: “Frate, stai andando fuori fase. Mi stai facendo incavolare, te lo giuro su mia madre. Tu non ti devi permettere a dire cose che neanche sai. Non ne voglio parlare io e allora ne parli tu? Ma chi sei, come ti permetti a mettere bocca dove non sai. Edoardo, non toccare le mie cose, stai fuori dalle mie cose personali o faccio un casino. Tu non ti devi permettere di parlare delle cose che mi succedono fuori, non devi toccare le mie cose, parla di quello che accade al Grande Fratello Vip. Se vuoi sapere più dettagli, falla venire qui e poi ti spiego”.

Davide è scoppiato a piangere e si è rifugiato prima da Antonella e in seguito sotto le coperte da solo.

La reazione di Davide al post di Chiara Rabi

Il tweet dell’ex fidanzata di Davide, diceva ad Antonella di essere entrata nel club delle persone tradite e consigliava alla influencer di farsi consolare dai suoi amici (Davide), i quali sicuramente sapevano come affrontare l’argomento. Un chiaro post contro Donadei il quale, Chiara Rabbi, aveva più volte accusato l’uomo di averla tradita.

Dopo la diretta, Davide si è confidato con Matteo Diamante, rivelandogli di essere deluso dall’atteggiamento della sua ex e che invece sperava che lei andasse a trovarlo e gli dicesse che era fiera di lui. L’imprenditore ha proseguito dicendo che Chiara è una delle persone alla quale lui ha voluto più bene e l’ha lasciata nonostante l’amasse ancora tanto.

Donadei ha poi aggiunto: “Io ad oggi non riesco ancora ad andare avanti, perchè la prospettiva che avevo nei confronti di Chiara era troppo alta. Io non ho mai avuto una famiglia e volevo crearla come volevo io, insieme a Chiara”. Pare dunque che l’argomento della sua ex, sia per Davide un tasto molto dolente e non è da escludere che la donna possa presto arrivare al GFVip per fare un confronto con lui. La prossima puntata del Grande Fratello Vip, condotto da Alfonso Signorini, andrà in onda giovedì 2 marzo.