Grosso regalo in arrivo per Sermin nelle prossime puntate di Terra Amara: dopo aver messo in atto un gesto disinteressato nei confronti del piccolo Adnan, salvandogli la vita, Demir vorrà ricompensare la cugina donandole una villa a due piani. Ma l'equivoco non tarderà ad arrivare, visto che Zuleyha non capirà bene il tipo di ricompensa che il marito vorrà destinare a Sermin e temerà che adesso che ha partorito la piccola Leyla, figlia biologica del Yaman, quest'ultimo metterà da parte il suo primo figlio.

Yaman deciso a ringraziare la cugina

Proseguono le anticipazioni di Terra amara che vedranno in primo piano la volontà di Demir di ringraziare la cugina per aver sottratto Adnan alle fiamme.

Seguendo la storyline della soap turca, la nonnina Azize, in preda ad uno dei suoi attacchi di demenza senile, rovescerà una candela accesa nel granaio, dando così il via ad un incendio. Il piccolo Adnan, sfuggito ai controlli delle domestiche impegnate ad organizzare una festa per l'arrivo di Leyla, si troverà tra le fiamme e sarà Sermin a portarlo in salvo.

Inizialmente, spinti a dubitare da Saniye, Hunkar e Demir penseranno che la parente abbia lei stessa appiccato il fuoco per poi mettersi in mostra con un atto eroico ripulendosi l'immagine. Ma poi facendo le giuste indagini, Yaman capirà che è stata la nonna ad appiccare il fuoco. Per tale ragione, e comprendendo che la cugina ha agito solo spinta da buone intenzioni, Demir deciderà di darle una ricompensa, trovandosi d'accordo sia con la madre che con la moglie.

Zuleyha dubita dell'amore che Demir prova per Adnan

Zuleyha, però, fraintendendo un discorso del marito crederà che la somma destinata a Sermin sia bassa e così sarà portata a pensare che adesso che è nata la vera figlia di Demir, il suo primogenito, frutto dell'amore per Yilmaz, verrà messo da parte dal marito. Quest'ultimo, in seguito alle accuse di Altun, andrà su tutte le furie affermando come già aveva fatto in passato che per lui il piccolo Adnan è suo figlio come Leyla.

E in effetti l'accusa di Zuleyha sarà infondata, visto che Demir donerà alla cugina una bella villa a due piani pronta per essere subito abitata. All'inizio, Sermin rifiuterà il dono ma poi, anche spinta dai consigli della sua grande amica Fusun, deciderà di accettare. In tal maniera, seppure dopo una violenta discussione con Demir, Zuleyha potrà essere certa che realmente il marito prova per Adnan un amore profondo, seppure consapevole da sempre che non si tratta del suo figlio biologico. Per scoprire che evoluzione avrà il rapporto tra Demir e Zuleyha con l'arrivo della seconda figlia non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.