Durante la 37^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi è stata messa al corrente da Edoardo Donnamaria di alcuni atteggiamenti complici con Nicole Murgia. Nel post-puntata Oriana Marzoli è stata protagonista di un gesto inaspettato: la concorrente venezuelana ha speso parole di conforto per la coinquilina, in quanto riesce a comprendere il suo stato d'animo.

Marzoli si schiera con Fiordelisi

La relazione fra Edoardo e Antonella sta vivendo un nuovo momento di crisi: nella puntata di lunedì, 27 febbraio, il giovane volto di Forum ha confidato alla fidanzata di aver toccata con la punta delle dita le protesi di Murgia.

Al momento delle nomination Oriana Marzoli ha pescato il piramidale nero, quindi ha dovuto effettuare la nomination palese: la concorrente ha spiegato di non voler nominare Antonella per quanto accaduto in puntata. Il giorno seguente la diretta, la stessa Marzoli si è resa protagonista di un altro gesto inaspettato nei confronti dell'influencer salernitana: "Ti capisco e mi metto nei tuoi panni". Successivamente Oriana ha detto alla coinquilina di trovare un momento per parlare: "Ti faccio capire una cosa che ti può servire".

Antonella: “Grazie per ieri”

Oriana: “Lo faccio perchè ti capisco e mi metto nei tuoi panni. Se trovi un momento, non mi interessa neanche delle telecamere, ti faccio capire una cosa che ti può servire”

Antonella: “Ok, allora oggi pomeriggio”



MATURITÀ#gfvip #oriele #donnalisi pic.twitter.com/sDSbeYsnu9 — sisonokevin (@_soleilandia_) February 28, 2023

Oriana Marzoli: strategia o empatia?

L'atteggiamento distensivo di Oriana Marzoli nei confronti di Antonella Fiordelisi ha colto di sorpresa i telespettatori del Reality Show.

In un primo momento tra le due era nato un bellissimo feeling, ma successivamente le strade si sono divise diventando acerrime "nemiche" all'interno della casa. Nel post-puntata di lunedì 27 febbraio, però, Marzoli ha avuto un cambiamento repentino verso la coinquilina: il gesto è stato molto apprezzato sia dai fan di Oriana che da quelli di Antonella.

Il motivo per cui la concorrente venezuelana ha speso parole di conforto verso l'influencer sarebbero da ricercare nel passato sentimentale di Oriana: la giovane ha rivelato di essere stata ripetutamente tradita dal suo ex e considerando che per lei era la storia più importante, ha sofferto tantissimo.

Il commento di alcuni utenti del web

Su Twitter, moltissimi utenti si sono complimentati con Oriana Marzoli. Un telespettatore ha chiosato: "Non sono suo fan, ma questo gesto mi ha stupito". Un altro utente ha fatto notare che Oriana ha rimproverato anche Donnamaria per la leggerezza avuta con Murgia. Un utente ha affermato: "Oriana è sempre stata questa, ma gli autori hanno sempre cercato di dipingerla in un'altra maniera". Un telespettatore si è complimentato, perché Oriana ha messo da parte gli schieramenti nati nella casa e ha consolato Antonella in un momento di difficoltà anziché infierire.