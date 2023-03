Nella tarda serata di ieri, mercoledì 1° marzo, Oriana Marzoli e Martina Nasoni si sono ritrovate a parlare dell'atteggiamento di Daniele Dal Moro. Nel dettaglio, la concorrente venezuelana ha chiesto all'ex ex fidanzata dell'imprenditore veneto dei consigli su come rapportarsi col ragazzo asserendo di nutrire un certo interesse per Daniele, al punto che vorrebbe che la relazione proseguisse anche lontano dai riflettori del Grande Fratello Vip 7.

Il faccia a faccia tra Marzoli e Nasoni

Poco dopo l'ingresso di Martina Nasoni nella casa, tra lei e Oriana Marzoli si è creta una certa tensione: Martina non ha infatti gradito la vicinanza del suo ex Daniele alla concorrente venezuelana ma nella tarda serata di ieri le due coinquiline hanno deciso di deporre l'ascia di guerra e di chiacchierare del ragazzo in tranquillità.

Oriana si è detta convinta di piacere esteticamente all'imprenditore veneto ma di non comprenderne fino in fondo i comportamenti, da qui una richiesta di consigli avanzata ad una persona che è stata così vicina a Daniele. Martina ha allora cercato di tranquillizzarla spiegando che Daniele ha i suoi tempi: "Lui è fatto così". Secondo l'ex dell'imprenditore, Daniele vuole andarci con i piedi di piombo prima di gettarsi a capofitto nella relazione: "Sicuramente lui è affezionato a te e non vuole farti male". Dal canto suo la Marzoli ha confidato che prima prendeva il rapporto con leggerezza, mentre ora vorrebbe che la storia proseguisse anche lontano dai riflettori del Grande Fratello Vip 7.

Martina e Oriana si confrontano su Daniele 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/ZRPlwx8fG4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2023

La reazione di Daniele dopo aver visto Oriana e Martina parlare

Mentre le due coinquiline erano a colloquio, Daniele Dal Moro si è svegliato e le ha notate.

Il giovane ha reagito malissimo sfogandosi poi con Micol e Milena: "Non ho più voglia di conoscerla (Oriana, ndr.) Ho capito che non è la donna adatta per me" ha tuonato minacciando di non voler più rivolgere parola alla stessa Oriana fino alla fine del Reality Show.

Dal canto suo, Micol ha consigliato al coinquilino di chiarire la situazione direttamente con lei, mentre Luca Onestini, aggregatosi alla conversazione in un secondo momento, ha consigliato al concorrente di non prendere decisioni affrettate.

Successivamente la Marzoli ha raggiunto Daniele in zona biliardo per spiegare che da parte sua non vi era alcuna malizia, solo la voglia di saperne di più su di lui. Daniele, però, non ha voluto sentire ragioni: "Sei una persona immatura".