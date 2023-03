Nuova crisi al Grande Fratello Vip 7 tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: quest'ultimo dopo aver visto la concorrente venezuelana parlare con la sua ex Martina Nasoni ha reagito malamente. Sebbene Oriana abbia spiegato all'imprenditore di aver ricevuto dei consigli, il 32enne ha sostenuto di non voler più parlare con lei fino a quando il programma non sarà finito.

Il confronto tra Oriana e Martina

Nel corso della serata di mercoledì 1° marzo, Oriana si è ritrovata a parlare con Martina. Quest'ultima essendo l'ex di Daniele Dal Moro ha cercato di dare dei consigli preziosi alla nuova fidanzata dell'imprenditore.

Dalla conversazione è emerso che, Oriana piace a Daniele ma lui quando sente parlare di fidanzamento spesso va nel panico: "Non perché non ti vuole, ma perché ha paura". Inoltre Nasoni ha riferito che Daniele è una persona molto particolare, ma nel momento in cui decide di dare il suo mille alla persona che gli sta accanto è l'uomo più adorabile del mondo.

Dal canto suo, Marzoli ha ribadito quanto tiene all'imprenditore e vorrebbe che lontano dai riflettori tra i due la relazione spiccasse il volo.

La reazione di Daniele

Durante la chiacchierata fra Oriana e Martina, Daniele stava dormendo. Dopo essersi svegliato ha raggiunto i coinquilini in salone e nel vedere la sua attuale fidanzata parlare con la sua ex ha reagito malamente.

Il giovane ha chiamato in disparte la concorrente venezuelana e l'ha rimproverata: "Ti faccio una domanda, di cosa stavi parlando? Parlavi di me, ok". L'imprenditore ha spiegato di non avere nulla da nascondere, quindi non ha visto di buon occhio la chiacchierata fra le due ragazze: "Con me non ci parli più, fine". Inoltre il diretto interessato ha aggiunto che da qui alla fine del programma non rivolgerà più la parola a Oriana, poiché non ha voglia di discutere e spiegare.

A quel punto Marzoli ha precisato che nella conversazione non è stato detto nulla contro di lui, ma Martina si è limitata a dare dei consigli mentre lei ha ribadito il suo interesse senza farlo con malizia.

Oriana e Daniele: nuova crisi di coppia?

La frequentazione tra Daniele e Oriana è caratterizzata da alti e bassi: i due coinquilini fino a due giorni fa non si sono parlati.

Al termine della 37^ puntata del Grande Fratello Vip 7 erano riusciti a trovare un punto d'incontro. La chiacchierata amichevole tra Oriana e Martina, però, sembra avere creato una nuova spaccatura fra gli "Oriele".

Non è escluso che nella puntata di giovedì 2 marzo, Alfonso Signorini non decida di optare per l'ennesimo confronto tra i due. Nel frattempo, sui social moltissimi utenti hanno criticato l'atteggiamento dell'imprenditore veneto.