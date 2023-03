Sono giorni tormentati nella casa del Grande Fratello Vip per Edoardo Donnamaria. Il volto di forum, nelle scorse ore, è finito nell'occhio del ciclone, per i suoi atteggiamenti avuti in queste settimane con Nicole Murgia. Le immagini mostrate, nel corso della puntata di lunedì 26 febbraio ad Antonella Fiordelisi, hanno portato a nuovi forti litigi. La loro relazione potrebbe essere giunta definitivamente al capolinea, dopo settimane di alti e bassi e continui tira e molla. Nelle ultime ore però, la storia d'amore con la ventiquattrenne non c'entra.

Il trentenne, infatti, sta facendo discutere per alcune sue rivelazioni fatte a Luca Onestini sul rapper Fedez.

Edoardo Donnamaria e Fedez hanno litigato? Il racconto del gieffino

È diventato virale sul web e sui social network un video in cui Luca Onestini parla di Edoardo Donnamaria. L'ex tronista rivela che il suo coinquilino avrebbe avuto un diverbio con il rapper Fedez. Nel cortiletto della casa di Cinecittà, chiacchierando con alcuni suoi coinquilini, ha fatto intendere che i due fossero addirittura arrivati alle mani. Il trentenne ha dichiarando testualmente: "Si sono presi a pizze in faccia".

È stato lo stesso Edoardo Donnamaria poi a spiegare come sono andate veramente le cose onde evitare equivoci e polemiche inutili.

Questo il suo racconto di quanto sarebbe accaduto con il marito di Chiara Ferragni: "Una volta stavamo lì al bar e mi ha mezzo spinto, per sbaglio. Io gli ho detto una cosa, lui mi ha risposto tipo ‘Oh, buono cosa?’. Ma mica mi ha menato". Dunque, non è successo nulla di così grave, come aveva fatto presagire l'ex tronista di Uomini e Donne.

Arriverà la replica di Fedez? Per ora, sui social tutto tace

Il gieffino ha poi concluso il suo particolare è inedito racconto rivelando, che alla fine, ciò che è successo è stata una cosa di poco conto. Edoardo Donnamaria ha poi aggiunto che si sarebbe chiusa con una risata anche da parte dello stesso Fedez. Gli utenti intanto aspettano la replica del rapper, magari attraverso delle storie Instagram come è solito fare.

Per il momento però, non è arrivato ancora alcun commento da parte sua. Molto probabilmente però, di quanto rivelato da Edoardo Donnamaria, nelle scorse ore, se ne parlerà nel corso della nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini in onda questa sera. Il trentenne si ritroverà dunque di nuovo protagonista al centro della diretta, dopo quella turbolenta dello scorso lunedì 26 febbraio.