Giovedì 2 marzo 2023 tornerà in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Il programma, ormai a circa un mese dalla fine, si appresta a chiudere il cerchio e a breve verrà decretato il vincitore di questa nuova edizione.

Grande Fratello, sondaggi al 2 marzo 2023

In attesa di scoprire chi trionferà alla nuova edizione del Grande Fratello Vip, nella scorsa puntata del reality, andata in onda lunedì 27 febbraio 2023, sono finiti in nomination: Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi e Sarah Altobello.

Il televoto è in positivo e chiede quale vippone si vuole salvare. Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati online, ad avere la meglio dovrebbe essere Nikita Pelizon, seguita poi da Antonella Fiordelisi e successivamente da Sarah Altobello ed Edoardo Tavassi. Ultimo nei sondaggi ci sarebbe Edoardo Donnamaria il quale, se i sondaggi dovessero rivelarsi veritieri, potrebbe essere il nuovo eliminato dalla casa del Grande Fratello Vip. I biglietti di ritorno sono ormai stati svelati, uno lo aveva Charlie Gnocchi, l’altro Wilma Goich e il terzo biglietto era di Sarah Altobello. Rimane ancora un biglietto di ritorno, in possesso però di un vip entrato a dicembre ovvero uno fra Andrea Maestrelli, Davide Donadei e Milena Miconi.

Le ultime dalla casa ed anticipazioni

Intanto nella casa del Grande Fratello Vip continuano le giornate per i vipponi. Nelle ultime ore, tra i Donnalisi c’è stato un nuovo scontro e la coppia vive ormai separatamente. Daniele Dal Moro invece ed Oriana Marzoli, dopo un piccolo riavvicinamento nella scorsa puntata, attualmente hanno litigato ed è stato proprio Daniele a chiedere ad Oriana non rivolgergli più la parola fin quando non usciranno dalla casa del Grande Fratello.

L’atteggiamento di Daniele non è passato inosservato a Tavassi il quale nelle ultime ore ha cercato di rasserenare Oriana, parlando della freddezza di Dal Moro. Nikita Pelizon, cercando di dare manforte alla sua amica Antonella, non ha perso tempo per criticare Donnamaria, accusandolo di essere un uomo poco maturo e non innamorato.

Riavvicinamento anche tra ex; in questi ultimi giorni Ivana e Luca hanno ritrovato la complicità di un tempo, così come anche Nikita e Matteo. A causa della lite tra i Donnalisi, la casa si è spaccata nuovamente e, stando alle anticipazioni rivelate da Federica Panicucci in diretta a Mattino 5, nella puntata del 2 marzo 2023, oltre a scoprire chi sarà eliminato e vedere nuovi confronti e litigi, per Edoardo Donnamaria ci sarà anche una dolce sorpresa. Non resta, dunque, che attendere la prossima puntata per scoprire cosa accadrà al Grande Fratello Vip.