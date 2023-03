Al termine della 40^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda giovedì 9 marzo, Luca Onestini ha criticato gli autori sostenendo che stiano attuando due pesi e due misure nei confronti dei concorrenti. Il riferimento, neanche tanto velato, era al fatto che Edoardo Tavassi è stato ammonito per aver rotto una stecca del biliardo, mentre a Daniele Dal Moro che ha pronunciato una serie di parole offensive non sarebbe stato detto nulla.

La critica di Onestini

La puntata di ieri è stata aperta da Alfonso Signorini con due provvedimenti disciplinari nei confronti di Edoardo Tavassi ed Edoardo Donnamaria: il primo ha ricevuto un'ammonizione per avere lanciato una stecca del biliardo con veemenza, il secondo è stato invece squalificato per aver avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti della fidanzata.

Nel post-puntata, Daniele Dal Moro invece ha discusso animatamente con Oriana Marzoli. L'imprenditore veneto in preda ad una crisi di nervi ha iniziato ad urlare e pronunciare una serie di parole offensive: la regia ha così richiamato i due concorrenti e poi li ha censurati.

Secondo il punto di vista di Luca Onestini non sarebbe stato però corretto il modus operandi degli autori, per questo li ha criticati: "Riprendono Tavassi per una stecca, e Daniele che sta facendo il disastro allora?".

Quando Donnamaria si è messo ad urlare non siete corsi a cambiare inquadratura.



Con Daniele è la quarta volta che correte ai ripari.



Non mi sembra equo.

#gfvip #incorvassi #donnalisi #oriele pic.twitter.com/doxbIPmjLd — Obey (@seinafalsa) March 10, 2023

Daniele Dal Moro al centro delle polemiche: sui social alcuni utenti invocano la squalifica

Il ragionamento di Luca Onestini è stato in parte condiviso anche da alcuni utenti sul web.

Su Twitter, in molti hanno immortalato il momento della discussione avuta da Daniele Dal Moro con Oriana: nonostante la regia abbia alzato la musica a tutto volume, si riuscivano infatti ad avvertire le urla dell'imprenditore veneto. La stessa Micol in un secondo momento ha riferito alla concorrente venezuelana di essere preoccupata per Dal Moro, visto che nella lite è parso parecchio scosso.

Un utente ha chiesto perché gli autori continuino a tutelare Daniele all'interno del Grande Fratello Vip 7, mentre nei confronti degli altri concorrenti partono ammonizioni e squalifiche: "Un altro da squalificare sarebbe Daniele". Un utente invece ha sostenuto una disparità di trattamento tra Donnamaria, che quando ha avuto degli scivoloni è stato puntualmente ripreso, e Dal Moro, la cui lite con Oriana, una volta iniziata, non è stata oggetto di inquadratura. Un telespettatore del reality show si è detto infine d'accordo con la critica lanciata al programma da Luca Onestini nei confronti degli autori: "Due pesi due misure".