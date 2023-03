Pesanti accuse sono arrivate al reality condotto da Alfonso Signorini, dall'ex vippona Dana Saber. La modella, nata in Marocco ma cresciuta in Italia, è rimasta nel loft di Cinecittà solo per poche settimane e nel corso di una diretta sul suo profilo Instagram ha fatto delle rivelazioni destinate a far discutere. In casa c'è chi avrebbe il cellulare e riuscirebbe a mettersi in contatto con l'esterno.

Le accuse di Dana Saber

Dana Saber ha dichiarato che quando è entrata Patrizia era sempre stanca e dormiva nella suite con pure il telefono. Lo stesso facevano Wilma, Antonino e anche Milena.

I vipponi le avrebbero poi anche detto di chiedere ad Alfonso di mandarle i numeri, così da poter chiamare anche lei direttamente. "Eh chi ha il cellulare… Non solo, non solo”, ha aggiunto. A detta di Dana, dunque, Antonino, Wilma e Patrizia avrebbero utilizzato il cellulare. Ora, a farlo sarebbe Milena Miconi, ancora nella casa più spiata d'Italia. C'è davvero un cellulare al Grande Fratello Vip? Già qualche settimana l'ex gieffina Nicole Murgia aveva fatto allusioni ad un cellulare con il quale sarebbe andata sui i social network per leggere i commenti dei follower su di lei. Anche Luca Onestini sembra sia stato sorpreso ad utilizzare un cellulare e ad infilarselo in tasca nel momento in cui si è accorto di essere inquadrato dalle telecamere.

Occorre precisare, ovviamente, che si tratta solo di illazioni, di cui ad oggi non si è ancora parlato.

Altre rivelazioni dell'ex gieffina Dana Saber: suite personale

Sempre Dana Saber ha poi fatto altre rivelazioni. L'ex gieffina ha parlato di angoli nascosti nella casa che sfuggirebbero alle telecamere. La donna ha poi raccontato che alcuni concorrenti avrebbero una suite personale.

Queste le sue parole: “Un bagno in venti… tranne quelli che hanno la suite. Dana ha rivelato che all’inizio Wilma le ha fatto fare la doccia nella sua suite, dove non ci sono le telecamere.

Intanto, Piersilvio Berlusconi sarebbe adirato per via del linguaggio molto volgare utilizzato dagli inquilini. Il compagno di Silvia Toffanin e vice presidente Mediaset, avrebbe deciso, dopo aver personalmente visionato l'ultima puntata del reality andata in onda lo scorso giovedì, di cancellare la messa in onda della replica su La5.

Avrebbe poi addirittura eliminato la diretta dalla piattaforma streaming Mediaset Play. Un nuovo provvedimento disciplinare potrebbe dunque essere in arrivo per gli inquilini di Cinecittà. Non resta che seguire la puntata di questa sera per scoprire cosa decideranno gli autori. Nella stessa puntata verrà decretato il primo finalista di questa settima edizione del reality targato Mediaset condotto da Alfonso Sognorini.