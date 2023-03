Mentre in rete si rincorrono le voci su una sua possibile squalifica, Daniele anticipa ad Oriana che presto potrebbe lasciare il Grande Fratello Vip. Il concorrente ha accennato a un malessere fisico che, se dovesse peggiorare, costringerebbe autori e produzione a mandarlo a casa. Dal Moro non è sceso nei dettagli del perché sta male, ma i fan sono certi che la turbolenta frequentazione con la finalista Marzoli non centri nulla.

Aggiornamenti sul protagonista del Grande Fratello Vip

L'avventura di Daniele al Grande Fratello Vip potrebbe concludersi a breve per diversi motivi: il veneto, infatti, in queste ore è al centro dell'attenzione mediatica sia per le cose poco carine che ha detto su Oriana (e che potrebbero costargli un serio provvedimento disciplinare) che per un malessere che lui stesso ha palesato.

Come riportano i siti di Gossip l'11 marzo, l'altra sera Marzoli si è avvicinata a Dal Moro in cucina e gli ha chiesto cosa avesse: per tutto il giorno, infatti, il concorrente è stato in disparte e non ha mai rivolto la parola alla ragazza che ha frequentato nelle ultime settimane.

"Sto male, ho mal di testa. Quando lo dico, è perché è davvero così", ha risposto l'ex tronista di Uomini e Donne prima di lasciarsi andare a una riflessione che non è passata inosservata.

Il retroscena sul dietro le quinte del Grande Fratello Vip

Visto che Oriana insisteva nel voler sapere i motivi del suo stato d'animo, Daniele ha aggiunto: "Sto male, se peggioro mi hanno detto che mi fanno lasciare il gioco. Ok?

Ora basta".

"Non posso dirti cos'ho. Se sto più male di così, mi fanno andare via", ha proseguito il giovane.

Dal Moro ha anche precisato che fuori dalla casa sarebbe una sua responsabilità quella di prendersi cura del proprio malessere, mentre al Grande Fratello Vip spetta ad altri (gli addetti ai lavori).

Stando a queste ultime dichiarazioni, dunque, Daniele potrebbe abbandonare il programma a poche settimane dalla finale per motivi personali e per porre rimedio a una problematica che sarebbe peggiorare recentemente.

Cambio di rotta al Grande Fratello Vip

Il futuro di Daniele, dunque, è incerto e dipenderebbe esclusivamente dallo stato d'animo che avrà nei prossimi giorni.

In queste ore, comunque, chi lavora per il reality di Canale 5 è al centro dell'attenzione mediatica per un rumor che li vorrebbe tutti a rischio: autori e produzione del Grande Fratello Vip non avrebbero dato ascolto ai segnali d'allarme della psicologa su due concorrenti ritenuti "bordeline" e per questo ore sarebbero accusati di inadempienze e mancanze gravi.

La persona che si occupa della salute mentale dei partecipanti avrebbe denunciato più volte i comportamenti sopra le righe di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro: gli addetti ai lavori, però, non avrebbero dato retta a queste segnalazioni e avrebbero tenuto in gioco i due nonostante non stessero affatto bene.

Ci sarebbe tutto questo dietro al drastico cambio di rotta che la trasmissione ha subito nelle ultime puntate: Signorini ha parlato di richieste della rete di ridimensionare comportamenti, look e modi di fare, tant'è che sono anche tornati i provvedimenti disciplinari.

Donnamaria è stato squalificato per un atteggiamento aggressivo, Tavassi è stato ammonito per un gesto rabbioso davanti alle telecamere: l'intero cast è stato avvisato che chiunque sbaglierà d'ora in avanti, sarà punito severamente perché certi scivoloni non sono più ammessi né dalla produzione né da Mediaset.