Maria De Filippi furiosa e perde le staffe nel corso della puntata di C'è posta per te in onda questo sabato 11 marzo su Canale 5.

In queste ore sono state pubblicate delle clip con alcune anticipazioni della puntata finale di questa edizione e ci sarà una storia che farà infuriare anche la padrona di casa del programma.

Maria De Filippi perde le staffe con Lorenzo a C'è posta per te

Nel dettaglio, l'appuntamento con C'è Posta per te tornerà in onda questo sabato 11 marzo con la messa in onda della puntata conclusiva di questa stagione.

Saranno tante le storie che, anche questa sera, verranno raccontate da Maria De Filippi, tra cui una che le farà perdere le staffe.

Dai video spoiler che sono apparsi in queste ore sul profilo social della trasmissione, la conduttrice si mostrerà furiosa nei confronti di Lorenzo, uno dei protagonisti delle storie di questa ultima puntata.

"Lorenzo già con un matrimonio si rischia, con tre matrimoni forse ci sono tre rischi", ha sbottato la padrona di casa della trasmissione, tra gli applausi del pubblico presente in studio che si è schierato dalla sua parte.

'Stasera si vola', i fan di C'è posta per te dopo la sfuriata di Maria

Immediate le reazioni dei fan che, dopo aver visto lo sfogo della De Filippi, attendono con trepidazione di assistere all'intero racconto di questa storia in tv.

"Questa sera si vola. Quando Maria perde le staffe non ce ne è per nessuno", ha scritto un commentatore sui social.

"Con Maria furiosa, lo share vola all'80%", ha commentato un altro affezionato del people show.

“Già con un matrimonio si rischia…” Appuntamento questa sera in prima serata su Canale 5 con l’ultima puntata di #CePostaPerTe pic.twitter.com/XbLPsn4GIs — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 11, 2023

In attesa di vedere in onda questa puntata conclusiva di C'è posta per te 2023, gli ascolti del people show Mediaset anche quest'anno sono stati eccezionali.

La media complessiva supera la soglia dei 4,5 milioni di fedelissimi spettatori a settimana, con punte che hanno superato il muro dei cinque milioni e picchi di share del 33%.

Maria De Filippi leader degli ascolti del sabato sera con C'è posta per te

Insomma Maria De Filippi, ancora una volta, ha confermato la sua leadership sul pubblico del sabato sera, battendo nettamente le altre proposte.

Sia Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti che The Voice Kids condotto da Antonella Clerici, pur registrando degli ascolti positivi con una media superiore ai tre milioni e mezzo di spettatori, non sono riusciti ad avere la meglio contro C'è posta per te.

Forte di questi ottimi risultati d'ascolto registrati in prime time, la trasmissione di Maria De Filippi tornerà in onda nel corso della prossima stagione televisiva Mediaset.