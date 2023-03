Quando mancano ancora due mesi e mezzo alla fine della stagione 2022/2023 di Uomini e donne, in rete già si parla del futuro.

Stando a un rumor che alcuni siti stanno riportando in questi giorni, tra i pensieri di Maria De Filippi ci sarebbe quello di riportare il suo format alle origini, ovvero a quando i troni Classico e Over venivano registrati e mandati in onda separatamente. La redazione sarebbe pronta a puntare su tronisti più adulti e su dame e cavalieri più giovani, un modo per riavvicinare il pubblico a entrambe le versioni del dating-show.

Aggiornamenti sul futuro di Uomini e Donne

Mentre le registrazioni di Uomini e Donne sono in pausa (si riprenderà sabato 18 marzo probabilmente per lasciare spazio alla preparazione della prima puntata del serale di Amici), sul web si parla di quello che potrebbe accadere nella prossima edizione.

Voci ancora tutte da confermare, infatti, sostengono che Maria potrebbe apportare una piccola rivoluzione al suo dating-show, riportandolo al suo meccanismo originale: pare che da settembre i troni Classico e Over potrebbero andare in onda separatamente, quindi in puntate differenti.

La scelta di accorpare entrambe le versioni del programma, risale a qualche anno fa: da quando i giovani del cast sono stati surclassati da dame e cavalieri nella lista delle preferenze del pubblico, la redazione ha deciso di unirli in un'unica formula.

Cambiamenti per i protagonisti di Uomini e Donne

Quella sulla possibile separazione delle due versioni di Uomini e Donne, non è l'unica indiscrezione che è trapelata in queste ore sul futuro: pare, infatti, che gli addetti ai lavori vogliano abbassare l'età media dei senior del cast (scegliendo soprattutto 50enni) e alzare quella dei nuovi tronisti.

I ragazzi che dopo l'estate si accomoderanno sulla poltrona rossa, dunque, potrebbero avere dai 30 anni in su: la redazione del dating-show sarebbe pronta a rinunciare ai 20enni soprattutto dopo i "flop" degli ultimi anni (dai ritiri senza scelta ai fidanzamenti finiti nel giro di poche settimane).

Un altro rumor, inoltre, sostiene che il parterre del Trono Over potrebbe essere del tutto rivoluzionato: Maria e i suoi collaboratori starebbero vagliando l'ipotesi di mandare via tutti i veterani (Gemma, Armando, Riccardo&Co), rinnovando completamente la versione senior della trasmissione.

Ovviamente non ci sono conferme in merito a tutte queste ipotesi, pertanto si tratta di aspettare l'inizio della prossima stagione autunnale per capire se saranno effettivamente attuate o meno.