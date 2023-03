Quando mancano poche ore all'inizio di una nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini ha dato un'anticipazione spiazzante: stasera un concorrente subirà un provvedimento disciplinare molto duro, mentre altri avranno delle sanzioni. Il presentatore non ha fatto i nomi degli inquilini che rischiano una severa punizione, ma ha assicurato al pubblico che chi ha sbagliato pagherà. Tra gli altri spoiler della diretta del 9 marzo, l'attacco di Ivana a Nikita e il nuovo distacco tra Oriana e Daniele.

Aggiornamenti sulla diretta del Grande Fratello Vip

Oggi, giovedì 9 marzo, andrà in onda la 40esima puntata del Grande Fratello Vip 7: tra le anticipazioni che sono trapelate sulla diretta di stasera, una in particolare ha colpito i telespettatori.

Durante il collegamento che ha fatto dallo studio al termine del daytime, Alfonso Signorini ha fatto sapere che gli autori stanno analizzando per bene alcuni filmati prima di prendere una importante decisione.

"C'è un duro provvedimento in arrivo per un concorrente e sanzioni per altri", ha esordito così il conduttore del reality-show alla fine del pomeridiano.

Senza fare i nomi dei vipponi che rischiano una seria punizione, il padrone di casa del format Mediaset ha confermato al pubblico che qualcuno subirà un rimprovero per aver fatto o detto qualcosa che non avrebbe dovuto.

La strigliata di lunedì scorso, dunque, pare non sia servita a molto: nonostante i vertici di rete abbiano richiamato all'ordine l'intero cast del GF Vip, all'interno della casa c'è ancora chi supera il limite.

Attesa per l'appuntamento col Grande Fratello Vip

Nell'attesa di scoprire quale concorrente avrà un provvedimento disciplinare che Signorini ha definito "duro e severo", i fan del Grande Fratello Vip sono concentrati su quello che è accaduto nella casa nelle ultime ore.

Dopo che qualcuno ha urlato da fuori che Tavassi era secondo nel televoto che ha eletto Oriana come prima finalista, Antonella si è scagliata contro gli autori dicendo: "Loro mi usano sempre, mi illudono creando in me delle aspettative. Doveva venirci lui in studio con te, non io che non ero tra i primi".

Fiordelisi, dunque, ha reagito male alla notizia che il romano l'ha superata nella lista dei preferiti del pubblico ma, per non darlo troppo a vedere, si è lamentata di come gli addetti ai lavori la userebbero nelle puntate in diretta.

Tensioni e un'eliminazione al Grande Fratello Vip

Tra le altre anticipazioni che sono trapelate sulla puntata del Grande Fratello Vip del 9 marzo, c'è quella sull'attesissimo faccia a faccia tra Ivana Mrazova e Nikita. La modella, infatti, ha reagito male al comportamento che la vippona ha avuto dopo la sua uscita dalla casa, soprattutto nei confronti di Luca, e stasera avrà l'occasione di dirle tutto quello che pensa guardandola negli occhi.

Dopo essere stata eletta finalista, Oriana è rimasta male per l'atteggiamento freddo di Daniele: i due hanno litigato per giorni e pare non siano ancora riusciti a trovare un punto d'incontro.

Per quanto riguarda Antonella ed Edoardo, è tornato il sereno ed entrambi non vedono l'ora di terminare l'avventura per potersi vivere nella vita quotidiana.

Questa sera, inoltre, un concorrente sarà eliminato definitivamente dal gioco: al televoto ci sono Davide, Milena, Antonella, Giaele, Alberto, Luca e Nikita. Il vippone che farà registrare la percentuale più bassa (al pubblico è stato chiesto "chi vuoi salvare?"), dovrà abbandonare il reality-show a tre settimane dalla finalissima.

Nel gruppo, però, c'è ancora chi ha un biglietto di ritorno: uno dei prossimi esclusi potrebbe rientrare grazie a questa possibilità.