Un posto al sole e Mare Fuori sono indubbiamente prodotti diversi, eppure ci sono alcuni interessanti retroscena che accomunano le due serie. In queste ore è diventato virale un video in cui le attrici che interpretano Mariella Altieri e Serena Cirillo fanno una breve parodia di una scena cult con protagonista il personaggio di Rosa Ricci.

Mariella e Serena riproducono una scena di Mare Fuori

Miriam Candurro e Antonella Prisco hanno pubblicato un video nei loro profili social, dove ricreano una delle sequenze più iconiche di Mare Fuori. Nel breve filmato, Serena incrocia Mariella sulla Terrazza e la provoca, innescando la reazione di quest'ultima che, citando una scena di mare Fuori, le risponde infuriata in questo modo: "Io sono Mariella Altieri e tu chi c***o sei per dirmi quello che devo fare".

Le due attrici hanno approfittato della simpatica rivalità dei loro personaggi per parodiare una serie che condivide alcuni interessanti retroscena con il daily drama partenopeo, che vanno ben oltre le location di Napoli.

Il progetto è nato grazie ad Un posto al sole

È un periodo d'oro per Mare Fuori, tutti parlano della serie ambientata in un carcere minorile di Napoli, liberamente ispirato a quello di Nisida. Le storie dei giovanissimi detenuti si distanziano molto dalle vicende di Un posto al sole, eppure i due prodotti risultano, in un certo senso, molto legati.

In questi giorni è stato infatti rivelato che il progetto deve molto ad Un posto al sole. L'idea di produrre questa serie infatti è nata quindici anni fa quando alcuni attori del daily drama partenopeo fecero un seminario nel carcere di Nisida.

Gli attori che hanno lavorato ad entrambe le serie

Vincenzo Ferrera, che in Un posto al sole interpretava il professor Eduardo, Nappi compagno di Greta, in Mare Fuori appare nel ruolo di Beppe Romano, educatore dell’IPM deciso ad aiutare i ragazzi, per dar loro una seconda possibilità.

C'è poi il caso curioso ci Carmine Recano e Antonio De Matteo.

I due hanno interpretato lo stesso ruolo nel daily drama partenopeo, salvo poi recitare in Mare Fuori rispettivamente nei panni del comandante Massimo Esposito e di Lino, una delle guardie. I due in Un posto al sole hanno vestito i panni, in momenti diversi, di Ciro Gambardella, il criminale responsabile della morte di Rita Giordano.

Stefano Orrei (Mimmo) ha partecipato ad Upas per poche puntate. in un ruolo molto intenso. L'attore ha interpretato Corrado un giovane ragazzo amico di Rossella che muore di tumore.

Per finire Daniela Ioia, che in Upas interpreta Rosa l'ex moglie di Damiano, nella serie ambientata nel carcere minorile di Napoli veste i panni di Elena.