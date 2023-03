Alice Barisciani torna sui social dopo la scelta finale di Federico a Uomini e donne. Nel corso delle ultime registrazioni del talk show dei sentimenti di questa settimana, c'è stato spazio per la fatidica scelta del tronista romano che, dopo sei mesi di permanenza in trasmissione, ha deciso di portare a termine la sua esperienza.

Una scelta finale che ha lasciato l'amaro in bocca ad Alice, dato che il tronista ha scelto di coronare il suo sogno d'amore assieme a Carola.

Federico Nicotera ha fatto la sua scelta finale a Uomini e donne tra Alice e Carola

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la scelta finale di Federico a Uomini e donne, rivelano che il tronista ha scelto di uscire allo scoperto confessando il suo amore nei confronti di Carola.

È la corteggiatrice 21enne ad aver fatto breccia nel suo cuore, al punto da convincerlo a mettere la parola fine a questa esperienza e ad uscire di scena dalla trasmissione proprio con lei.

Una scelta in parte annunciata, dato che da diverse settimane era ormai palese a tutti il forte interesse che il tronista provava nei confronti di Carola e, alla fine, non ha deluso le aspettative dei tantissimi fan che facevano il tifo per lei.

Alice si mostra sui social dopo il rifiuto di Federico a Uomini e donne

Niente da fare, quindi, per Alice: la corteggiatrice giunta al rush finale assieme a Carola, nel momento della scelta non ha nascosto la sua delusione, pur ammettendo che in parte si aspettava questo risultato finale.

Insomma, anche Alice pare fosse consapevole del trasporto maggiore che il tronista sentiva nei confronti della sua rivale ma ci ha comunque creduto fino alla fine.

E, a distanza di qualche giorno dalla registrazione della scelta finale a Uomini e donne, ecco che Alice è tornata di nuovo alla ribalta sui social.

La ragazza è tornata a mostrarsi ed ha rotto il silenzio citando il brano "Cenere", cantato e portato al successo da Lazza all'ultimo Festival di Sanremo condotto da Amadeus.

'Mi sento l'ultimo come persona', Alice cita Lazza dopo la scelta a Uomini e donne

"So che vedermi così ti impressiona. Mi sento l'ultimo come persona. L'ultima volta che ho fatto un pronostico è andata a finire che mi sono arreso", sono queste le strofe del brano che Alice ha scelto di utilizzare nella sua story apparsa su Instagram in queste ore.

Insomma, sembrerebbe che ad oggi la ferita sia ancora aperta nel cuore di Alice: del resto sono passati ancora pochissimi giorni e per lei non deve essere facile riuscire a lasciarsi alle spalle quello che ha vissuto con Federico Nicotera nel corso di questi sei mesi di permanenza a Uomini e donne.

Ecco perché i fan si augurano che Maria De Filippi possa offrirle il trono, così da darle una seconda chance in amore. La produzione prenderà in considerazione questa ipotesi? Lo scopriremo nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione.