Chi sarà eliminato dal Grande Fratello Vip nel corso della puntata di giovedì 2 marzo? Quale concorrente lascerà definitivamente il cast di questa settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Cresce l'attesa per il nuovo verdetto che sarà reso noto nel corso della diretta di questa settimana dove, tra i concorrenti in lizza per l'eliminazione definitiva, spiccano anche i nomi di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria.

Chi sarà eliminato dal Grande Fratello Vip del 2 marzo: i sondaggi

Nel dettaglio, questo giovedì 2 marzo, Signorini tornerà in prima serata per una nuova puntata serale del GF Vip che si preannuncia particolarmente scoppiettante.

Al centro dell'attenzione ci sarà in primis il verdetto del pubblico che, attraverso il televoto, decreterà il nome del prossimo eliminato da questa settima edizione.

Cinque i concorrenti che, attualmente, si stanno sfidando: trattasi di Edoardo Tavassi, Nikita, Antonella, Edoardo Donnamaria e Sarah Altobello.

Uno di loro dovrà lasciare ufficialmente la casa e, attualmente, i sondaggi social e web rivelano che i due meno quotati per questa eliminazione diretta sarebbero Nikita ed Edoardo Tavassi.

La prima viaggia su una media del 30% mentre il secondo ottiene quasi il 25% nei sondaggi social di queste ore: entrambi, quindi, avranno pochissime possibilità di essere i prossimi eliminati.

Male Edoardo Donnamaria: sondaggi GF Vip eliminato 2 marzo

Situazione differente per Edoardo Donnamaria che, in queste ore, risulta essere il super sfavorito di questa nuova puntata serale del GF Vip.

Il fidanzato di Antonella ottiene appena il 9% delle preferenze tra il pubblico social del reality show, battuto anche da Sarah Altobello che supera la soglia del 16%.

In attesa del verdetto finale che sarà stabilito dal pubblico attraverso il televoto, nel corso della nuova puntata serale del GF Vip in programma questo giovedì 2 marzo su Canale 5, ci sarà spazio anche per le novità legate ai tre "ex fidanzati" che sono entrati nella casa da un po' di settimane.

Alfonso Signorini ha svelato che si scoprirà il destino di Martina Nasoni, Matteo Diamante e Ivana Mrazova.

Il destino di Ivana, Martina e Matteo nella casa del Grande Fratello Vip 7

I tre, inizialmente, erano entrati in casa come guest-star per una settimana ma, complici le dinamiche che si sono venute a creare nei giorni a seguire, la produzione ha scelto di tenerli in casa ancora per qualche tempo.

E, nel corso della puntata di questa settimana, si scoprirà il destino dei tre concorrenti: diventeranno dei concorrenti a tutti gli effetti oppure saranno fatti fuori dal cast? Non si esclude che, anche in questo caso, le sorti dei tre "ex fidanzati" possano essere decise dal pubblico da casa attraverso il televoto.