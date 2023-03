La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Agnese Amato (Antonella Attili) si trova al momento a Londra per dare il proprio sostegno alla figlia Tina (Neva Leoni) in stato interessante. Quando Agnese tornerà a Milano, però, potrebbero riemergere delle vecchie ruggini con l'amica Palma Rizzo (Valentina Tomada), la quale al momento abito proprio in casa della signora Amato assieme al figlio Francesco (Christian Roberto). Tra le due donne, così come tra le loro famiglie, sembrerebbe non scorrere buon sangue e a rendere il tutto ancora più ingestibile ci potrebbe essere un'amara scoperta da parte di Agnese sull'amica.

La mamma di Salvo (Emanuel Caserio), difatti, potrebbe scoprire che il motivo per il quale Palma ospitò Giuseppe (Nicola Rignanese) in casa sua anni addietro fu perché i due erano amanti.

Agnese tornerà a Milano al termine della settima stagione de Il paradiso delle signore

Gli spoiler riguardanti gli episodi conclusivi de Il paradiso delle signore 7 rivelano che Agnese, dopo essersi presa cura moralmente e praticamente della figlia Tina, farà ritorno a Milano dove riprenderà in mano le redini della sartoria dell'atelier.

Amato senior porterà con sé anche due buone nuove, una rassicurante e un'altra destabilizzante. L'esperta sarta, difatti, dirà alle persone care che Tina ha dato alla luce un bimbo in salute e, inoltre, comunicherà a Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) che tale nascituro potrebbe essere suo figlio.

Se tale paternità fosse poi confermata, il Direttore dovrà volente o nolente decidere se coronare o meno il suo sogno di diventare padre, desiderio mai realizzato con Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) a causa della sterilità di quest'ultima.

La signora Amato potrebbe sospettare che Palma sia stata l'amante di Giuseppe

Sebbene non vi siano anticipazioni ufficiali in merito, nei prossimi episodi dello sceneggiato targato Giannandrea Pecorelli potrebbero emergere in maniera prorompente i dissidi tra le famiglie Amato e Rizzo.

Sembrerebbe infatti che Palma abbia ospitato Giuseppe in casa propria anni addietro e avrebbe consigliato all'uomo di stare lontano più possibile da Agnese.

Una scoperta di tale portata porterebbe presumibilmente la sarta a sospettare che l'ospitalità di Rizzo non sia stata casuale, ma figlia di una relazione che la donna potrebbe aver avuto in quel periodo proprio con Giuseppe.

Se tali eventualità dovessero concretizzarsi, Agnese caccerebbe di casa sua sia l'amica Palma che il figlio Francesco. Inoltre, alla luce dei fatti Salvatore potrebbe non ritenere più opportuno avere tra i dipendenti del Bar Bottini il giovane Rizzo.