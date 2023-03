Nel corso di una recente intervista a TV Soap l'attrice Lara Komar, che presta il volto al personaggio di Gloria Moreau nella soap Il Paradiso delle Signore, ha asserito come ben presto la capo commessa sarà chiamata a dover scegliere se stessa o a sacrificarsi per il bene di chi le sta intorno. L'attrice ha anche aggiunto come spesso i telespettatori, in merito alla storyline amorosa che coinvolge Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), identifichino quest'ultima come la "cattiva", etichettando di conseguenza il personaggio di Gloria come la figura buona di tale faccenda.

Lara Komar: 'Gloria si troverà ancora a dover scegliere tra sé e gli altri'

Intervistata recentemente l'attrice Lara Komar ha raccontato di come l'esperienza carceraria che ha coinvolto il suo personaggio, tra la fine della sesta e l'inizio della settima stagione della soap opera, sia stata un'esperienza meravigliosa a livello attoriale. Komar ha sottolineato: "Di solito i personaggi si muovono sempre negli stessi ambienti, che bene o male sono fissi. Già un cambiamento minimo, come passare dalla galleria allo spogliatoio, è divertente, con uno totalmente nuovo lo è ancora di più".

Durante le scene del carcere l'attrice ha raccontato che ha dovuto indossare abiti autunnali, data la messa in onda dello sceneggiato, nonostante sul set ci fossero circa 40°.

Lara Komar ha anche voluto far presente come Gloria abbia sempre timore di arrecare sofferenza agli altri, facendosi parecchi scrupoli, ma allo stesso tempo ha voluto anticipare che presto Gloria si troverà davanti a un bivio: "Dovrà scegliere se pensare al bene per se stessa o per tutti quelli che le stanno intorno. Si troverà di nuovo in una situazione in cui dovrà scegliere tra sé e gli altri".

Per Komar è interessante portare in scena il dualismo tra Veronica e Gloria

L'attrice ha poi virato la discussione sulla storyline amorosa che coinvolge anche Ezio e Veronica, asserendo che capita spesso che i telespettatori identifichino Gloria come la buona e di conseguenza etichettino Zanatta senior come la "cattiva" del triangolo in questione.

Komar ha anche aggiunto che è interessante portare in scena il dualismo tra Gloria e Veronica: "In primis perché dall’altra parte c’è Valentina Bartolo, che porta in scena questo ruolo molto difficile in maniera forte e favolosa. Anche lei ama Veronica e la difende, pure quando, magari, si ha l’impressione che sia lei la cattiva".

L'attrice di Gloria, in ultimo, ha fatto presente come a distanza di tre anni dal suo ingresso al Paradiso delle Signore ciò che si porta con sé è sicuramente l'umanità delle persone incontrate sul set.