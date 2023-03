Giovedì 23 marzo 2023, su Canale 5 andrà in onda un nuovo episodio di Terra amara, che si preannuncia ricco di colpi di scena. Le anticipazioni rivelano infatti che Yilmaz e Zuleyha saranno ormai pronti alla fuga, ma qualcosa andrà storto. Akkaya non si presenterà all'appuntamento e la moglie di Demir dovrà suo malgrado fare ritorno alla Villa. L'ex meccanico Ylmaz rinuncerà alla fuga [VIDEO], dopo aver saputo che Mujgan é incinta.

Zuleyha si dirige sul luogo dell'appuntamento con Yilmaz: spoiler Terra amara

Continua il successo di Terra Amara, la soap tv ambientata nella Turchia degli anni '70.

Il pubblico si é appassionato alle vicende di Yilmaz e Zuleyha che, anche nell'episodio in onda il 23 marzo, regaleranno nuovi colpi di scena. I due infatti, saranno sul punto di fuggire insieme per rifarsi una vita lontano da Adana. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che i due vorranno raggiungere la Germania. Il piano verrà messo in atto il giorno in cui alla Villa della famiglia Yaman verrà organizzata una cena per festeggiare la conclusione di un affare vantaggioso. Zuleyha, approfittando della confusione e con l'aiuto di Gulten, salirà in macchina insieme al piccolo Adnan per dirigersi verso il luogo dell'appuntamento con Yilmaz.

Mujgan confessa a Yilmaz di essere incinta: Terra amara del 23 marzo

Nel corso di questa nuova puntata di Terra amara, mentre Zuleyha si starà dirigendo sul luogo dell'appuntamento, Yilmaz deciderà di andare in ospedale da Mujgan per rivelargli le sue intenzioni. Quindi, si appresterà a dire alla moglie tutta la verità, ossia che é sempre stato innamorato di Zuleyha e che intende fuggire con lei.

Peccato che Yilmaz non riuscirà nel suo proposito, visto che quando arriverà in ospedale, sarà Mujgan a parlare per prima. La dottoressa gli darà una notizia che lo lascerà pietrificato, visto che gli confesserà di essere incinta.

Terra amara: Yilmaz non si presenta all'appuntamento con Zuleyha

A questo punto, bisognerà capire quali saranno le prossime mosse di Yilmaz.

Rinuncerà alla fuga con Zuleyha? Altun prenderà atto che il suo ex fidanzato non si è presentato all'appuntamento e comincerà a pensare che sia successo qualcosa di grave. Dando uno sguardo alle trame successive di Terra amara, Zuleyha tornerà mestamente alla Villa e, una volta qui, chiamerà Yilmaz. La donna, sentendo che il suo ex fidanzato è a cena con la sua famiglia, penserà che abbia cambiato idea e che abbia preferito restare con Mujgan. Non sa ancora della gravidanza della donna ma ben presto lo verrà a sapere proprio da Yilmaz. Una notizia che sconvolgerà anche lei. Per ulteriori dettagli, non resta che seguire i nuovi appuntamenti con Terra amara, ricordando che la serie tv turca va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 14.10.