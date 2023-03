La settima stagione de Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana, per ciò che concerne l'episodio che sarà trasmesso lunedì 20 marzo, evidenziano che Roberto Landi (Filippo Scarafia) e Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) organizzeranno la nuova collezione d'abiti per fronteggiare la concorrenza. Tancredi Di Sant'Erasmo (Flavio Parenti) e Matilde Frigerio (Chiara Baschetti), intanto, verranno cacciati da Villa Guarnieri dalla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) perché reputati traditori.

Vito Lamantia (Elia Tedesco), in ultimo, apprenderà che la sua azienda oltreoceano sta risentendo di qualche problematica, nel frattempo Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari) informerà il Direttore di licenziarsi per andare a lavorare nell'atelier del fidanzato Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

Roberto e Vittorio organizzeranno un evento per promuovere la nuova collezione

Gli spoiler de Il Paradiso, per ciò che concerne la puntata che andrà in onda lunedì 20 marzo su Rai 1, anticipano che Roberto e Vittorio, dopo aver appreso la notizia del nuovo atelier di moda prossimo all'apertura, vorranno passare al contrattacco per non farsi trovare impreparati.

A fronte di ciò, il Direttore e il pubblicitario organizzeranno un evento per promuovere la nuova collezione del Paradiso.

La contessa Adelaide, nel mentre, reputerà sia Tancredi che Matilde come dei traditori, in quanto hanno tramato alle spalle della boutique per qualche tempo, quindi caccerà i due coniugi da Villa Guarnieri. Ciò porterà la nobildonna a schierarsi dalla parte di Conti.

Gemma Zanatta (Gaia Bavaro), poco dopo, farà presente all'amico Roberto di aver accettato la proposta di Veronica (Valentina Bartolo) e Teresio Colombo (Massimo Poggio).

Flora si licenzierà per andare a lavorare nell'atelier di Umberto

Le trame della fiction daily creata da Giannandrea Pecorelli, riguardo l'episodio del 20 marzo, riportano che al cospetto di Vito arriveranno delle buone nuove non troppo confortanti in merito alla sua azienda che ha sede in Australia.

Flora, invece, darà le dimissioni dal Paradiso delle Signore e le consegnerà al Direttore.

La motivazione dell'oramai ex stilista sarà di facile intuizione, ovvero la stessa comunicherà a Vittorio che dietro al suo licenziamento c'è la voglia di andare a lavorare a Palazzo Andreani, luogo di proprietà del fidanzato Umberto che a breve diverrà l'atelier di moda in concorrenza al Paradiso.

Guarnieri, quindi, sembrerà avvicinarsi ancora di più al suo obiettivo di distruggere il Paradiso e anche Vittorio.