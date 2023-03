Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 annunciano che giovedì 30 marzo sarà una puntata ricca di avvenimenti, a partire dalla famiglia Colombo che verrà a conoscenza della scelta di Gemma (Gaia Bavaro) di sposare Roberto (Filippo Scarafia). Veronica non sarà d'accordo con la figlia, mentre Ezio (Massimo Poggio) appoggerà l'idea di dare una possibilità al pubblicitario. Nel frattempo Vittorio (Alessandro Tersigni) comunicherà allo staff il suo nuovo progetto per rilanciare la collezione e Maria (Chiara Russo), a tal proposito, chiederà aiuto a Francesco (Christian Roberto).

Ci saranno grandi novità anche per Adelaide (Vanessa Gravina), che riuscirà a ricucire il rapporto con Marcello (Pietro Masotti), mentre Ludovica (Giulia Arena) ammetterà la sua gelosia. Alla luce dell'ultima discussione con Veronica, Gloria (Lara Komar) dirà addio al grande magazzino.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Ezio appoggerà la scelta di Gemma

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 di giovedì 30 marzo raccontano che a casa Colombo si discuterà della decisione di Gemma di accettare la proposta di matrimonio di Roberto. Veronica non approverà affatto la scelta della figlia e penserà che l'idea di sposare il pubblicitario non sia la giusta soluzione per il suo futuro. Ezio, al contrario, riterrà che Roberto meriti almeno una possibilità.

Anticipazioni puntata di giovedì 30 marzo: Ludovica ammetterà di essere gelosa di Marcello

La puntata de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 30 marzo vede protagonista anche Adelaide, che riceverà da Tancredi l'inaspettata proposta di seppellire l'ascia di guerra. Quali saranno le reali intenzioni del marito di Matilde? Per la contessa, inoltre, ci saranno buone notizie anche dal punto di vista sentimentale, perché riuscirà a riavvicinarsi a Marcello, ma Ludovica non ne sarà affatto contenta e dovrà ammettere la sua gelosia nei confronti del suo ex fidanzato.

Salvatore ed Elvira si riappacificheranno

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 di giovedì 30 marzo rivelano che, grazie all'aiuto di Irene e Alfredo, Salvatore ed Elvira riusciranno a chiarirsi e la ragazza deciderà di dare una seconda possibilità al suo amico, anche se la delusione per l'esame di guida non superato è stata molta.

Vittorio, invece, continuerà a lavorare per fronteggiare la concorrenza e comunicherà al suo staff le prossime mosse per rilanciare gli abiti di Maria. La signorina Puglisi avrà bisogno di aiuto per lavorare al meglio alla collezione e chiederà a Francesco di affiancarla in questo progetto. Infine, dopo l'aspro confronto con Veronica, Gloria sarà ancora più decisa che l'unica soluzione per lei sia andare in America, anche se a malincuore la capo commessa dirà addio al Paradiso delle signore.