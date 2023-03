Arrivano le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7 e la settimana dal 27 al 31 marzo come sempre sarà ricca di colpi di scena.

I riflettori saranno puntati ancora sulla famiglia Colombo, perché Veronica scoprirà la tresca di Gloria ed Ezio. A sorpresa ci sarà anche il ritorno di Marco, proprio quando Gemma accetterà di sposare Roberto, mentre Ludovica sarà gelosa di Marcello e Adelaide che proseguiranno la loro relazione.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 7: Gloria messa alle strette da Veronica

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 27 al 31 marzo raccontano che a causa della complicata situazione che Ezio sta vivendo a causa della gravidanza di Gemma, Gloria annuncerà che lascerà Milano e partirà per gli Stati Uniti dove la aspetta sua figlia Stefania.

Veronica, tuttavia, deciderà di vederci chiaro e inizierà a sospettare che Colombo le abbia mentito, quindi inizierà ad indagare e scoprirà che il suo compagno l'ha tradita con la signora Moreau. Delusa dal suo compagno, Zanatta affronterà Gloria in un altro faccia a faccia, difendendo ancora una volta la sua famiglia e imponendole con un ricatto di sparire per sempre dalle loro vite. Per la moglie di Ezio sarà l'ennesimo affronto e questo la convincerà ancora di più che l'unica soluzione per lei sia lasciare la città.

Nel frattempo, dopo aver accantonato la speranza di tornare con Marco, Gemma accetterà la proposta di matrimonio da parte di Roberto, ma sua madre non sarà per niente d'accordo.

Ezio, al contrario, appoggerà la decisione della figlia di Veronica e inviterà Roberto a cena. Proprio quando sembrerà tutto deciso, tuttavia, Marco ritornerà a sorpresa a Milano.

Anticipazioni settimana 27-31 marzo: Ludovica parlerà con Marcello

Le puntate de Il Paradiso delle signore 7 dal 27 al 31 marzo vedranno protagonista anche Ludovica che parlerà con Marcello della sua relazione con Adelaide.

Barbieri non la prenderà bene e rimprovererà la Contessa per non essere stata abbastanza attenta e non sarà facile ricucire il rapporto, anche se i due riusciranno a ritrovare un punto d'incontro. Ludovica ammetterà di essere gelosa, mentre Adelaide confesserà a Matilde di provare dei veri sentimenti per Marcello. Sarà dato ampio spazio anche a Francesco che vorrebbe dire a Maria che ha scoperto che Vito le ha mentito.

La determinazione del ragazzo nel capire cosa nasconde Lamantia sarà palpabile e prenderà la decisione di parlare direttamente con il contabile per spingerlo ad essere sincero. Proprio quando Vito capirà che dovrà parlare con Maria di tutto quello che ha nascosto fino a quel momento, per, la signorina Puglisi scoprirà le sue bugie nel peggiore del modi.

Maria e Francesco in sintonia, Vito smascherato

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 7 dal 27 al 31 marzo rivelano che le recensioni sugli abiti di Maria non soddisferanno le aspettative e la sarta ne sarà delusa. Vittorio, invece, si preparerà ad affrontare la concorrenza di Matilde e Tancredi e realizzerà di aver ancora bisogno di Flora per portare a termine i suoi affari.

Per rilanciare i suoi abiti, Maria chiederà l'aiuto di Francesco e il loro lavoro sarà molto in sintonia, tanto che i risultati positivi sorprenderanno piacevolmente il dottor Conti.

Infine Elvira capirà che Salvatore ha sabotato il suo esame per la patente e non reagirà affatto bene. Per far riappacificare i due amici, interverranno Irene e Alfredo che riusciranno nel loro intento, ma Elvira chiederà ad Amato di aiutarla a realizzare il suo obiettivo.