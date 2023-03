Il settimo capitolo de Il Paradiso delle Signore viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1, ma anche in streaming su RaiPlay. Le anticipazioni per ciò che riguarda la puntata di martedì 4 aprile raccontano che Marco Di Sant'Erasmo (Moisè Curia) confesserà a Tancredi (Flavio Parenti) che lui e Stefania Colombo (Grace Ambrose) si sono lasciati. Ezio (Massimo Poggio), invece, crederà che la sua azienda di denim possa rivelarsi un ottimo rimpiazzo della Palmieri per il Paradiso. Clara Boscolo (Elvira Camarrone), intanto, apprenderà che Francesco Rizzo (Christian Roberto) ha perso la testa per Maria Puglisi (Chiara Russo), mentre Alfredo Perico (Gabriele Anagni) chiederà a Irene Cipriani (Francesca Del Fa) di diventare sua moglie.

La Contessa Adelaide (Vanessa Gravina), infine, racconterà a Marcello Barbieri (Pietro Masotti) che una sua cara amica sta per passare a miglior vita.

Marco dirà al fratello che lui e Stefania si sono lasciati

Gli spoiler de Il Paradiso delle Signore 7, in merito alla puntata che andrà in onda su Rai 1 martedì 4 aprile, evidenziano che Marco noterà che Tancredi è sospettoso, quindi deciderà di vuotare il sacco dicendogli di essere tornato nuovamente in quel di Milano perché lui e Stefania si sono lasciati.

Se da un lato Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) continuerà a cercare un valido sostituto della ditta Palmieri, dall'altro Ezio penserà che la sua azienda di denim possa essere il rimpiazzo ideale per confezionare i vestiti del Paradiso delle Signore.

A fronte di ciò Ezio si dimostrerà convinto a proporre la sua azienda al direttore.

Francesco, successivamente, rivelerà a Clara di essersi innamorato di Maria.

Clara dirà a Francesco di aver perso la testa per una persona già impegnata

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, riguardo la puntata di martedì 4 aprile, svelano che Clara farà presente a Francesco di essersi invaghita di una persona già impegnata.

La nuova Venere, però, se ne guarderà bene dal fare presente al sarto che sta parlando di Alfredo.

Alfredo, invece, penserà che i tempi siano maturi per fare un passo come il matrimonio, quindi chiederà a Irene di diventare sua moglie, ma l'ex capo commessa non saprà cosa rispondere.

La Contessa Adelaide, nel mentre, dirà a Marcello di essere così turbata a causa di una chiamata ricevuta, con la quale ha saputo che una sua cara amica che risiede all'estero sta per perdere la vita. Tuttavia parrebbe che la signora Di Sant'Erasmo sia scossa anche da qualcos'altro.