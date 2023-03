Il Paradiso delle Signore 7 va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della soap opera ideata da Giannandrea Pecorelli, per ciò che riguardi gli episodi dal 27 al 31 marzo, raccontano che Gloria annuncerà che la sua partenza oltreoceano è prevista in settimana. Elvira, intanto, scoprirà che Salvo ha sabotato il suo esame pratico per conseguire la patente, nel frattempo Veronica inizia a sospettare che Ezio e Moreau abbiano una storia segreta. Gemma, invece, prenderà atto che difficilmente potrà tornare assieme a Marco, mentre Veronica si opporrà al matrimonio tra la figlia e Roberto.

Ludovica, infine, ammetterà di essere gelosa del flirt tra Adelaide e Marcello, mentre Marco tornerà a sorpresa a Milano.

Veronica scoprirà la storia segreta tra Ezio e Gloria

Vittorio e Roberto si renderanno conto che le recensioni sugli abiti nuziali realizzarti da Maria non saranno come da aspettative.

Francesco, intanto, vorrebbe dire a Maria cosa ha scoperto in merito a Vito, mentre Gloria comunicherà che la sua partenza per gli Stati Uniti è prevista in settimana.

Marcello, invece, sarà in collera con Adelaide per non essere stata molto attenta a tenere segreta la loro storia agli occhi di Ludovica, nel frattempo Tancredi e la moglie porteranno avanti i loro progetti riguardanti il nuovo atelier di moda.

Vittorio, però, avrebbe bisogno dell'aiuto di Matilde per portare a compimento i suoi affari oltremanica.

Elvira scoprirà che Salvatore ha sabotato il suo esame pratico di guida e non la prenderà bene, mentre Veronica scoprirà che il compagno e Gloria hanno una tresca clandestina. La signora Zanatta, quindi, intimerà a Moreau di stare lontana da Teresio.

Adelaide si renderà conto che riconciliarsi con Barbieri non è sarà facile, nel frattempo il giovane Rizzo vorrebbe parlare col contabile prima di sviscerare tutto a Puglisi. Alfredo, poco dopo, chiederà l'aiuto di Irene per far riappacificare Salvo e Gallo.

Marco tornerà a Milano

Gemma deciderà di sposarsi con Roberto, ma tale scelta troverà il favore di Ezio e non di Veronica.

Vittorio, dopo aver informato lo staff che gli abiti da sposa di Maria avranno una seconda chance, darà il compito alla sarta di collaborare con Francesco per continuare tale progetto.

Tancredi proporrà alla contessa di seppellire l'ascia di guerra, mentre Ludovica ammetterà all'ex di essere gelosa del suo flirt con la nobildonna.

Veronica e Teresio inviteranno a cena Roberto a casa Colombo per conoscerlo meglio.

Adelaide, dopo aver perdonato Matilde, confiderà a quest'ultima di provare dei profondi sentimenti per Marcello.

Conti sarà entusiasta nel notare con quanta sintonia Maria e Francesco lavorano a stretto contatto. La giovane Puglisi, però, scoprirà nel peggiore dei modi la verità sul passato di Vito.

Infine, Marco tornerà nuovamente a Milano senza Stefania al suo fianco, mentre Gloria dirà addio al Paradiso delle signore.