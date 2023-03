Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 7 nella settimana che va dal 20 al 24 marzo 2023, rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Gloria, Ezio e Veronica.

I tre si ritroveranno al centro dell'attenzione dopo che, la notizia della gravidanza di Gemma, ha scatenato un vero e proprio terremoto emotivo in casa Colombo, al punto da spingere l'uomo a prendere in mano le redini della situazione.

E, a quel punto, sarà Gloria a reagire tanto da decidere di mettere la parola fine a questa storia d'amore clandestina che sta vivendo con Ezio.

Ezio in crisi tra Gloria e Veronica: anticipazioni Il Paradiso 20-24 marzo 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 24 marzo 2023, rivelano che Ezio si ritroverà sempre più in difficoltà dopo la notizia della gravidanza di Gemma, che finirà per metterlo a durissima prova.

L'uomo, infatti, in un primo momento aveva provato a prendere in mano le redini della situazione, accettando di troncare la relazione con Veronica, per poter riprendere in mano le redini del suo legame con Gloria, la donna con la quale ancora oggi è ufficialmente sposato.

I due hanno iniziato a vivere una passione clandestina ma, la notizia della gravidanza di Gemma, ha spinto Ezio a rimandare i suoi progetti di vita con Gloria.

Ezio sceglie Veronica, Gloria reagisce: anticipazioni Il Paradiso al 24 marzo 2023

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore fino al 24 marzo 2023, rivelano che l'uomo sarà molto esplicito nei confronti della capo-commessa del grande magazzino milanese e ammetterà di non sentirsi pronto a chiudere definitivamente con Veronica.

Colombo non se la sente di lasciare la donna in questo momento così complicato della sua vita, così come non se la sente di abbandonare Gemma, che considera a tutti gli effetti come una figlia.

Di conseguenza, Ezio farà un passo indietro e a quel punto Gloria, non potrà fare altro che prendere in mano le redini della sua vita sentimentale e privata.

Gloria vuole raggiungere Stefania in America: anticipazioni Il Paradiso al 24 marzo

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7 rivelano che la donna si renderà conto che è giunto il momento di chiudere con Ezio e lasciarsi alle spalle, seppur con grande fatica, il passato.

E questa volta Gloria deciderà di staccare la spina anche dagli impegni che la vedono protagonista a Milano, al punto da comunicare la sua decisione di trasferirsi per un po' di tempo da Stefania, in America.

In questo modo, quindi, Gloria intende riabbracciare Stefania e stare con lei, in attesa di capire quale strada intraprendere per il suo futuro.