L'appuntamento con Uomini e donne è confermato nel corso della settimana che va dal 13 al 17 marzo 2023 con le nuove puntate inedite che saranno trasmesse su Canale 5.

I colpi di scena non mancheranno dato che, al centro dell'attenzione, ci saranno le sorti del tronista Federico Nicotera, il quale si ritroverà a svelare la sua scelta finale in studio.

Spazio anche alle vicende di Riccardo Guarnieri che, in questi nuovi appuntamenti con il talk show Mediaset, si ritroverà a fare i conto con un rifiuto che non passerà inosservato.

Federico svela la sua scelta: anticipazioni Uomini e donne 13-17 marzo 2023

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne che andranno in onda su Canale 5 fino al prossimo 17 marzo 2023, rivelano che a tenere banco saranno le vicende di Federico Nicotera.

Per il tronista della trasmissione di Maria De Filippi, presente in studio fin dallo scorso settembre 2023, ci sarà spazio per la fatidica e attesa scelta finale in studio.

Il tronista sta portando avanti la sua avventura con Alice e Carola, le due pretendenti che ormai da diversi mesi sono giunte al rush finale e attendono di scoprire il loro "destino".

Federico lascia il programma con Carola: anticipazioni Uomini e donne 13-17 marzo

Ebbene, alla fine, Federico deciderà di coronare il suo sogno d'amore con Carola, la quale riuscirà ad avere la meglio a discapito di Alice.

Il tronista organizzerà una dichiarazione d'amore particolare in studio, dato che dopo aver fatto il suo discorso alla pretendente, farà entrare in studio un peluche con il quale le farà sapere che è proprio lei la sua scelta finale.

Niente da fare, quindi, per l'altra pretendente Alice che in studio non potrà nascondere la sua amarezza, dato che la ragazza ha sempre ammesso di sentire un forte trasporto nei confronti di Federico ed evidentemente si attendeva un risvolto positivo.

Riccardo viene rifiutato in studio: anticipazioni Uomini e donne 13-17 marzo

E poi ancora, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne fino al 17 marzo 2023, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere tornerà a farsi avanti nei confronti di Roberta Di Padua: a distanza di un po' di tempo dalla fine della loro frequentazione, l'ex di Ida Platano ammetterà di essere disposto a riprovarci.

Peccato, però, che Roberta non sarà dello stesso parare: in studio, infatti, la dama rigetterà al mittente la proposta di Riccardo, che si ritroverà così a fare i conti con questo sonoro rifiuto.

Come se non bastasse, Roberta si ritroverà al centro dell'attenzione anche per una lite con Nicole, dopo che in studio confesserà di aver messo gli occhi su un giovane pretendente della tronista.