Cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle signore 8? L'appuntamento con la soap opera è già confermato nel corso della prossima stagione televisiva Rai e i nuovi episodi sono stati messi in cantiere. Come sempre le riprese cominceranno nel corso dell'estate, così da poter assicurare la messa in onda a settembre.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende della Contessa Adelaide, che ancora una volta sarà uno dei punti di riferimento della soap opera.

Confermate le nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8 su Rai 1

L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 8 è confermato nel corso della prossima stagione televisiva 2023/2024.

La serie tornerà in onda nella fascia del primo pomeriggio, come sempre dalle 16 alle 17 circa, con un nuovo ciclo di appuntamenti che si preannuncia atteso dai fan.

Del resto gli ascolti di quest'anno hanno confermato la grande forza di questo prodotto nella fascia del daytime pomeridiano, registrando una media che arriva a superare anche la soglia dei due milioni di spettatoti al giorno e punte del 22% di share.

Dati che hanno convinto i vertici della tv di Stato a credere ancora in questo prodotto e quindi a mettere in cantiere l'ottava stagione, che troverà spazio nel daytime della prossima stagione.

Adelaide non esce di scena dal cast della soap: anticipazioni Il Paradiso delle signore 8

Cosa succederà in queste nuove puntate de Il paradiso delle signore 8?

A svelare le prime anticipazioni è stata l'attrice Vanessa Gravina in una delle sue ultime intervista.

L'interprete di Adelaide ha svelato che il finale della settima stagione riserverà un clamoroso colpo di scena per tutti i fan della contessa.

Adelaide sparirà nel nulla e farà perdere le sue tracce per un po', al punto da far ipotizzare che possa uscire di scena definitivamente.

Tuttavia questa non sarà la realtà dei fatti: Adelaide non uscirà di scena e la sua presenza è confermata nel cast dell'ottava stagione e quindi Vanessa Gravina tornerà a vestire i panni della dark lady per eccellenza della soap pomeridiana di Rai 1.

Gloria in bilico nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 8?

Tra i volti in bilico, invece, potrebbe esserci quello di Gloria dato che, nel corso delle ultime settimane di riprese della settima stagione, l'attrice che veste i panni di Irene è stata immortalata con la divisa da capo commessa, tradizionalmente indossata dalla mamma di Stefania.

Non si esclude che Gloria possa decidere di prendersi un periodo di pausa dal lavoro, magari proprio per stare un po' di tempo con la figlia Stefania, che ha scelto di trasferirsi e stabilirsi regolarmente in America.