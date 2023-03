Tante novità in arrivo nelle nuove puntate di Terra Amara, che il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere prossimamente. Gli spoiler della soap opera provenienti dalla Turchia segnalano che Ali Fekeli verrà colto da infarto dopo aver parlato con Hunkar. Un malore che non potrà non essere notato da Behice Hekimoglu, la quale presterà soccorso all'uomo prima che sia troppo tardi.

Terra amara, anticipazioni: Hunkar confessa ad Ali la verità sulla paternità di Adnan

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in prima visione su Canale 5, svelano che la vita di Fekeli sarà appesa a un filo.

Tutto inizierà quando Behice (Esra Dermancıoğlu) informerà Hunkar (Vahide Perçin) che non le conviene fare la guerra in quanto è a conoscenza di un suo segreto e in qualche modo potrebbe rovinarle la vita. La matrona comprenderà che la rivale conosce la vera identità del padre di Adnan, pertanto cercherà un confronto con Fekeli per evitare uno scandalo. La donna farà giurare ad Ali di mantenere il massimo riserbo sulla questione, così gli confesserà tutte le nefandezze che ha fatto per spacciare Adnan come figlio legittimo di Demir Yaman.

Behice presta soccorso a Fekeli vittima di un infarto

Nelle puntate turche di Terra amara, in onda prossimamente sui teleschermi di Canale 5, Fekeli (Kerem Alışık) caccerà di casa Hunkar, disgustato dalle sue menzogne.

L'anziano impresario, a questo punto, verrà colto da un grave attacco di cuore, tanto da farlo stramazzare al suolo privo di sensi. Fortunatamente potrà contare sull'aiuto della signora Hekimoglu. Behice presterà immediatamente soccorso all'anziano impresario grazie alle direttive telefoniche del dottor Sabahattin Arcan, tutto in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

La zia di Mujgan praticherà la respirazione bocca a bocca, che si rivelerà di vitale importanza.

Yilmaz capisce che Fekeli è stato male a causa di Hunkar

Manovre di rianimazione che riusciranno a strappare alla morte Fekeli. Nonostante questo resterà incosciente in un letto d'ospedale, mentre Yilmaz proverà a capire cosa gli abbia potuto procurare il grave malore.

Verrà a sapere che Hunkar è stata l'ultima persona ad averlo visto prima di stare male, così si scaglierà contro di lei. La matrona riuscirà a svincolarsi dal fuoco incrociato di Akkaya grazie all'aiuto indiretto di Demir (Murat Ünalmış). Alla fine la signora Yaman troverà una scusa per non raccontare all'uomo cosa ha raccontato di così sconvolgente a Fekeli.