Cosa succederà nelle puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 10 al 14 aprile 2023 su Rai 1? Le anticipazioni della soap opera rivelano che ci sarà spazio per le vicende di Marco e Tancredi, dato che per i due fratelli arriverà il momento della resa dei conti.

Intanto il marito di Matilde si ritroverà a fare i conti con un malore che lo costringerà a dover fare degli accertamenti specifici in ospedale.

Tancredi nasconde dei segreti: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 14 aprile

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, della settimana fino al 14 aprile 2023, rivelano che Tancredi tornerà a struggersi per la notte dell'incendio al mobilificio di Matilde, che segnò la fine definitiva dell'attività lavorativa della donna.

Una situazione che fino a questo momento ha sempre avuto dei punti oscuri, complice anche il fatto che Matilde abbia preferito non tornare a parlare di quello che è accaduto, essendo uno degli episodi più difficili della sua vita.

In queste nuove puntate della soap opera, che volge verso il gran finale di questa settima stagione, si tornerà a parlare dell'incendio.

Tancredi ha un malore: anticipazioni Il Paradiso delle signore 10-14 aprile

Tancredi sarà vittima di un malore: verrà portato in ospedale da suo fratello, ma gli chiederà di non avvertire e di non mettere al corrente Matilde su quanto è successo.

Insomma Tancredi continuerà ad avere un atteggiamento strano che finirà per insospettire Marco, curioso soprattutto di scoprire cosa sia successo in quella notte in cui è avvenuto l'incendio all'interno del mobilificio.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore della settimana fino al 14 aprile rivelano che Marco proverà a indagare per cercare di capire se suo fratello possa essere in qualche modo coinvolto in quella intricata e spiacevole situazione.

Al cospetto delle domande di Marco, Tancredi rigetterà al mittente ogni tipo di accusa.

Marco furioso e spietato col fratello: anticipazioni Il Paradiso al 14 aprile

A quel punto Marco si renderà conto che il fratello non sta dicendo la verità e per questo motivo continuerà a indagare, fino a fare una scoperta del tutto inaspettata.

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore, previste dal 10 al 14 aprile in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che Marco si recherà furioso dal fratello e lo inchioderà mettendolo al cospetto delle verità che ha scoperto, e che rischiano di compromettere anche il suo legame con Matilde.