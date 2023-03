Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore previste dal 10 al 14 aprile in prima visione assoluta su Rai 1 si preannunciano dense di colpi di scena e sorprese.

Al centro dell'attenzione ci saranno in primis le vicende di Marco e Tancredi: i due fratelli si ritroveranno alla resa dei conti finale, complici del sospetto che il giovane di Sant'Erasmo nutrirà nei confronti del marito di Matilde, per una questione che sembra essere ancora irrisolta.

Matilde insospettita da Tancredi: anticipazioni Il Paradiso 10-14 aprile

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore al 14 aprile rivelano che si tornerà a parlare dell'incendio all'interno del mobilificio gestito dalla famiglia di Matilde.

In seguito a quel terribile incendio, la fabbrica andrò distrutta e Tancredi per mettere in salvo la sua amata rimase ferito a una gamba.

Da quel momento in poi, Matilde si è ritrovata a essere debitrice a vita nei confronti del marito ma ben presto la verità su quell'episodio potrebbe venire a galla.

Sì, perché la donna noterà l'insofferenza del marito su questo tema e deciderà di indagare con Vittorio, al punto da ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e cercare di arrivare a una verità.

Marco indaga sul fratello: anticipazioni Il Paradiso 10-14 aprile

Lo stesso Marco inizierà ad avere dei sospetti sul conto del fratello e si renderà conto che su quella triste e intricata storia c'è ancora qualcosa di non detto.

Il giovane giornalista proverà così a parlare con suo fratello per cercare di arrivare alla verità dei fatti ma, sentendosi messo alle strette, Tancredi deciderà di rigettare al mittente tutte le accuse del fratello e quindi lo metterà subito a tacere, sperando che non venga più tirato fuori quell'argomento.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore nella settimana 10-14 aprile, rivelano che Marco deciderà di andare fino in fondo e si metterà in contatto col maggiordomo che in quegli anni prestava servizio all'interno della villa di famiglia, per avere qualche informazione in più.

Marco spietato contro Tancredi: anticipazioni Il Paradiso delle signore al 14 aprile

Ebbene, quello che verrà fuori sarà a dir poco inquietante: Marco farà una scoperta inaspettata sul conto di suo fratello, che gli permetterà di capire se c'è anche il suo zampino in quel terribile incidente.

E, a quel punto, Marco si rivelerà spietato come non mai: il giovane ragazzo andrà da suo fratello e lo metterà alle strette, inchiodandolo per le sue bugie e l'inganno perpetrato nei confronti di Matilde.

Di conseguenza, Marco ricatterà il fratello: vuole raccontare tutto a sua cognata su quanto ha scoperto.