Una Müjgan spietata più che mai sarà protagonista delle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5. Per far sì che la zia Behice abbia un tetto sulla testa, verrà meno al regalo che Yilmaz aveva fatto a Gülten e Çetin prima di morire. Il giovane gli aveva donato la piccola villa, visto che sapeva che a breve avrebbero convolato a nozze. Prossimamente Müjgan avrà bisogno di quella casa per la zia, così reclamerà la sua proprietà e caccerà dalla villa i due novelli sposi.

Gülten e Çetin convolano a nozze

Behice non si comporterà molto bene con gli operai del ranch di Fekeli, per questo motivo lui deciderà di cacciarla via di casa.

Si troverà improvvisamente senza un tetto sulla testa e Müjgan non saprà cosa fare. Ci sarebbe un luogo dove farla vivere, la piccola villa presente nella tenuta Yaman, ma Yilmaz l'ha donata a Gülten e Çetin come regalo di nozze.

I due infatti, dopo tante peripezie, diventeranno marito e moglie. Saranno Züleyha e Fekeli a celebrare le loro nozze, e dopo una giornata fatta di festa, balli e canti, proprio nella piccola villa Çetin e Gülten trascorrono la prima notte da marito e moglie. La tranquillità, però, non è destinata a durare a lungo.

Müjgan caccia via di casa Gülten e Çetin

Nonostante Gülten e Çetin si siano appena sposati, Müjgan esternerà il lato peggiore di sé: si recherà nella piccola villa e reclamerà la sua proprietà, così caccerà via i due novelli sposi.

Vuole infatti che la zia Behice inizi a vivere lì, perché quella è l'unica proprietà che Yilmaz le ha lasciato in eredità e quindi appartiene al piccolo Kerem Ali.

Gülten e Çetin si ritroveranno così a cambiare repentinamente la loro vita solo dopo una sola settimana dalla celebrazione delle nozze. Nonostante ciò si faranno forza e insieme proveranno a superare questo momento.

Lo faranno comprando una piccola casa, al momento adatta per soddisfare le loro esigenze.

Il lato generoso di Fekeli

Fekeli, però, verrà a sapere ciò che ha fatto Müjgan, così deciderà di fare visita ai due giovani e si presenterà a casa loro. Si scuserà per il disturbo che gli ha creato Behice, si sentirà anche un po' in colpa, così proporrà a entrambi di andare a vivere con lui nel ranch: "La mia casa è la vostra casa".

Gülten e Çetin saranno molto grati per il gesto di Fekeli, ma alla fine decideranno di comune accordo di declinare l'invito. Il loro unico desiderio è di vivere il loro matrimonio in serenità e senza dover dipendere da nessuno. Fekelli ammirerà la loro buone dose di coraggio e gli ricorderà che, nel caso in futuro dovessero sorgere altri problemi, le porte del suo ranch per loro saranno sempre aperte.