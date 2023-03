Arrivano le nuove anticipazioni della soap Il Paradiso delle Signore che riservano molte novità e colpi di scena. I protagonisti delle prossime puntate saranno Marcello e Ludovica, che si riavvicineranno arrivando al bacio. La bella Brancia vacillerà e inizierà a ripensare al suo ex fidanzato, oltre che al matrimonio con Ferdinando, che non sente più suo. Nel frattempo, un regalo di Adelaide riaccenderà la fiamma in Barbieri, che vorrà raggiungerla a Lione, dove ha detto che si trova. Peccato che la contessa non si trovi lì: è scomparsa.

Il Paradiso delle signore nuove anticipazioni: Marcello e Ludovica si riavvicinano

Nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore in onda ad aprile, ci saranno svolte molto importanti. Un problema al Circolo porterà Ludovica a cercare l'aiuto di Marcello. I due vicini dopo tanto tempo, saranno sul punto di baciarsi e riprendere la loro storia d'amore interrotta mesi fa. Ludovica si sentirà mancare la terra sotto i piedi, visto che a breve dovrà sposare Ferdinando, l'uomo con il quale è fidanzata ufficialmente. Nonostante ciò, capirà che il suo cuore palpita ancora per il suo ex fidanzato, che non ha mai dimenticato.

Il Paradiso delle signore trame prossimi episodi: Adelaide si riprende Marcello

Davanti alla possibilità di perderlo, la contessa deciderà di fare un regalo inaspettato a Marcello, così da farlo tornare da lei. Come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, Barbieri rimarrà spiazzato da un dono così importante e penserà che un ritorno con Ludovica sia impossibile, allo stato attuale delle cose.

Sarà così che deciderà di riprendere la relazione con Adelaide, raggiungendola a Lione. Peccato che la contessa abbia mentito a tutti e non si trovi in Francia.

Il Paradiso delle signore spoiler: la scomparsa di Adelaide

Continuando con le nuove trame de Il Paradiso delle signore riferite alle puntate che andranno in onda su Rai 1 nel mese di aprile, vedremo Marcello pronto a partire per Lione per raggiungere la contessa.

Adelaide non si trova in quella città e di lei non ci sono più notizie: che cosa le è successo e quale è il motivo che l'ha spinta a lasciare a Milano mentendo a tutti riguardo la sua reale meta? Marcello sarà angosciato e l'unica persona che cercherà sarà Ludovica, alla quale chiederà di dargli una mano per ritrovare la contessa, che è sparita nel nulla. La tensione è altissima e si temerà il peggio. L'uscita di scena di Adelaide resta un mistero e solo nelle trame finali della soap si verrà a sapere dove si trova e come mai ha detto tutte queste bugie. Pare che l'unico a conoscere la verità sia Italo che, tuttavia, terrà la bocca chiusa.