Il 3 aprile 2023 su Canale 5 andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip 7. Stando a un retroscena che sta circolando in rete, a differenza delle altre puntate in studio, sarebbero presenti quasi tutti i "vipponi" che hanno preso parte a quest'edizione.

Sarebbero esclusi, invece, i concorrenti squalificati e chi si è ritirato nel corso della messa in onda del Reality Show.

I rumor sulla finale

Dallo scorso 2 marzo, c'è stato un cambio di rotta al Grande Fratello Vip: l'editore non ha più voluto in studio tutti i concorrenti eliminati dal programma, compreso chi è stato squalificato e chi è finito in nomination d'ufficio.

A meno di una settimana dalla finale del reality show, sul web è apparso un retroscena legato alla linea da seguire per l'ultima puntata: sarebbe stato chiesto a tutti i "vipponi" di essere in studio. Tuttavia, ci sarebbero delle eccezioni: i concorrenti squalificati, finiti in nomination d'ufficio come provvedimento disciplinare e ritirati dovrebbero rimanere fuori.

Al momento si tratta solo di rumor, poiché da parte di Mediaset non è arrivata alcuna conferma o smentita sui "vipponi" presenti in studio.

Chi sono i concorrenti che rischierebbero di rimanere fuori dallo studio

Nel caso il retroscena legato alla finale del Grande Fratello Vip 7 dovesse essere confermato, rischierebbero di restare fuori dallo studio dieci ex concorrenti.

I "vipponi" squalificati sono: Ginevra Lamborghini, Riccardo Fogli, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro. Gli ex concorrenti finiti in nomination d'ufficio invece sono Giovanni Ciacci e Elenoire Ferruzzi. In merito ai "vipponi" ritirati dal programma ci sono Marco Bellavia, Sara Manfuso, Luca Salatino e Patrizia Rossetti.

Di conseguenza, tutti gli altri ex concorrenti dovrebbero essere presenti in studio: Carolina Marconi, George Ciupilan, Andrea Maestrelli, Wilma Goich, Cristina Quaranta, Pamela Prati, Antonella Fiordelisi, Amaurys Perez, Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Gegia, Davide Donadei, Dana Saber, Luciano Punzo, Luca Onestini, Nicole Murgia e Sarah Altobello.

Il possibile vincitore del GFVip 7: Oriana e Nikita in lizza

Per quanto riguarda i sondaggi sul possibile vincitore del Grande Fratello Vip 7, in lizza ci sono Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. Edoardo Tavassi invece, per i pronostici online, potrebbe arrivare solamente terzo.

Ci sarebbero poche possibilità di vittoria per Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Nel sondaggio Alberto De Pisis e Milena Miconi non sono stati conteggiati, poiché i due concorrenti si trovano al televoto per ottenere il sesto posto di finalista.