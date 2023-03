Che cosa farà Gemma con il suo bambino nelle nuove puntate Il Paradiso delle Signore? La situazione è parecchio complicata. Carlos è praticamente irreperibile e non è detto che sia il padre reale, visto che c'è la concreta ipotesi che la giovane Zanatta sia incinta di Marco. Veronica continua a pressare affinché il bambino venga affidato a lei ed Ezio, ma dietro questo suo atto d'amore si cela un desiderio: legare per sempre Ezio a lei, visto che sa benissimo che il compagno ha un debole per Gloria. Il signor Colombo, visto lo stato delle cose, ha dovuto mettere da parte il sogno di vivere la sua storia d'amore con Moreau, che per l'ennesima volta si è sentita intrappolata in un limbo.

Tuttavia, come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, sarà Ezio a volere che Gemma affidi a lui e Zanatta il bimbo, scombinando di nuovo le carte in tavola. Gemma però non si farà influenzare e farà la sua scelta, che inciderà in maniera importante sul futuro e sulle vite di Ezio e Gloria.

Il Paradiso delle signore nuove anticipazioni, Veronica fuori controllo

Nelle prossime puntate della soap Il Paradiso delle signore, chi sarà in pena per la figlia sarà Veronica, che cercherà una soluzione affinché Gemma non sia condannata a una vita da ragazza madre. Dopo aver incontrato una donna che le dirà di aver cresciuto il suo bimbo senza padre avrà un'idea.

Nel frattempo Gemma penserà al futuro e tante ipotesi le baleneranno in mente, anche dopo tutte le pressioni che riceverà in famiglia.

Non si esclude che Gemma possa dare il figlio in adozione, ma pare che la sua scelta sia tutt'altro che scontata e che incida drammaticamente su Ezio e Gloria.

Che cosa decide di fare Gemma ne Il Paradiso delle signore?

Come svelano le anticipazioni, Veronica riuscirà a convincere Ezio a prendersi cura del bambino di Gemma, facendolo passare per loro figlio.

Si sa che è anche un escamotage per legarlo a sé ed escludere così per sempre Gloria dalla sua vita.

Nonostante le tante pressioni la giovane Zanatta manterrà la sua posizione, ribadendo a Ezio e Gloria di stare fuori da questa faccenda che riguarda solo lei e il bimbo che porta in grembo.

Così, nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore, Gemma prenderà una decisione sulla sua gravidanza che spiazzerà tutti.

Il Paradiso delle signore prossime puntate: il destino di Ezio e Gloria

Non si sa ancora quale sia questa scelta, ma le anticipazioni rivelano che Gemma avrà in mano il destino di Ezio e Gloria, che saranno coinvolti nella sua decisione.

La giovane Zanatta darà il bambino a Veronica ed Ezio? In questo caso il signor Colombo dovrà rinunciare per sempre a Gloria, il grande amore della sua vita appena ritrovato.