Tempo di decisioni per Gemma ne Il Paradiso delle Signore dopo la scoperta di essere incinta. In realtà, la giovane Zanatta non saprà se il padre del bambino è davvero Carlos, dato che molto probabilmente ha passato la notte anche con Marco, intenta come era a controllare calendari e date. Ezio sarà comunque deciso a non lasciare nei guai Gemma e la prima cosa che farà sarà quella di parlare con Carlos. Le cose però prenderanno una piega inaspettata quando si verrà a sapere che il giovane è già in procinto di sposare una ragazza in Argentina, fatto che che aveva accuratamente nascosto alla povera Zanatta che, malgrado gli avvertimenti di Mario, ha deciso di fidarsi di lui e non dare retta ai pettegolezzi.

Carlos sparirà nel nulla ed Ezio sarà pronto a partire per l'Argentina non certo disposto a lasciare che la faccenda rimanga irrisolta. Tuttavia, una telefonata farà desistere il signor Colombo che, insieme a Veronica, prenderà a malincuore una decisione dolorosa e inevitabile per Gemma.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore: Carlos scappa in Argentina

Tempi difficili in arrivo per Gemma, che già sarà sconvolta dopo aver saputo di essere incinta. Come raccontano infatti le anticipazioni de Il paradiso delle signore Carlos scappa in Argentina dopo essere stato messo alle strette da Ezio, in modo da non prendersi alcuna responsabilità.

Perché proprio in Argentina? La risposta farà accapponare la pelle al signor Colombo e non solo, che scoprirà che Carlos deve sposarsi con una ragazza a Buenos Aires, con la quale era fidanzato da tempo.

A spegnere ogni speranza sarà la nonna di Carlos che, dopo una telefonata a dir poco umiliante ad Ezio, gli farà capire chiaramente che il nipote non ha alcuna intenzione di pensare a Gemma e al suo bambino.

Il Paradiso delle signore prossime puntate: Gemma interrompe la gravidanza?

Stando alle ultime anticipazioni Il paradiso delle signore sappiamo che Ezio e Veronica non vorranno che Gemma passi la sua vita da ragazza madre, visto che Carlos non si prenderà alcuna responsabilità.

I due prenderanno una sofferta ma inevitabile decisione, ma di che cosa si tratta?

Le ipotesi più plausibili sono due. La prima potrebbe essere quella di sostenere Gemma durante la gestazione e poi dare il bambino in adozione, mentre la seconda, più drastica, vedrebbe l'interruzione della gravidanza.

Ma c'è anche un'altra possibilità, sicuramente più suggestiva: e se il figlio fosse di Marco?

Gemma potrebbe presto scoprirlo e ribaltare così la situazione, mettendo in seria difficoltà Stefania. Di certo, il giovane Sant'Erasmo non scapperebbe di fronte alle sue responsabilità come fatto invece da Carlos.