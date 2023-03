Che cosa fa Gemma con il bambino nella soap Il Paradiso delle Signore? Questa è la domanda che si stanno facendo i tantissimi telespettatori, dopo le discussioni all'interno della famiglia Colombo. Veronica vorrebbe crescere il figlio di Gemma con Ezio, facendolo passare per loro. In questo modo, avrebbe anche un'ottima scusa per tenere l'uomo che ama legato a sé per sempre. Della stessa idea non è però la giovane Zanatta, che ha ribadito più volte di avere intenzione di crescere il bimbo da sola, arrivando addirittura a chiedere ospitalità e lavoro a una parente a Padova.

Sappiamo che suo figlio non è di Carlos e, anche se non è stato ufficializzato, il padre è Marco, complice la lunga notte passata con Gemma prima di ritornare in America da Stefania. Nelle prossime puntate ci sarà un colpo di scena da parte di Roberto, che potrebbe dare una svolta alle trame. Conoscendo l'indole di Gemma difficilmente accetterà e non si esclude che la sua 'parentesi da buona' finisca molto presto.

Gemma spiazzata da Roberto nelle prossime puntate Il Paradiso delle signore

Nei nuovi episodi Il paradiso delle signore Roberto vedrà Gemma in abito da sposa e avrà un'illuminazione. Con tutta probabilità, chiederà a Gemma di diventare sua moglie, così da crescere il bambino insieme.

In questo modo, metterebbe a tacere i pettegolezzi sulla sua omosessualità, che nell'epoca storica in cui è girata la soap era condannabile.

Il carattere di Gemma è difficilmente gestibile e non c'è stata alcuna persona che è riuscita a farle cambiare idea. Non si ferma davanti a nulla, visto che era arrivata a condannare alla prigione Gloria pur di avere per sé Marco, il ragazzo che ha sempre amato.

Non ci stupiremmo se la sua vera natura tornasse a manifestarsi prima di quanto si possa immaginare.

Marco scopre di essere il padre del bambino di Gemma ne Il Paradiso delle signore?

Gemma difficilmente starà con le mani in mano. Nei nuovi episodi de Il paradiso delle signore potrebbe volere giustizia per sé e rivelare a Marco che il bambino che aspetta è suo.

A quel punto, Marco avrebbe due strade: riconoscere il bimbo e prendersi le sue responsabilità oppure fare finta di nulla come Carlos, continuando la sua vita con Stefania. Se dovesse scegliere la seconda ipotesi, la furia di Gemma esploderebbe senza se e senza ma.

Stefania e Marco potrebbero lasciarsi per colpa di Gemma nel finale de Il paradiso delle signore 7

Se Marco dovesse avere dubbi o addirittura non riconoscere il bambino, Gemma potrebbe tornare a essere la ragazza vendicativa di un tempo, senza alcuno scrupolo per la felicità di che le sta intorno.

Nel finale di stagione de Il paradiso delle signore la giovane Zanatta potrebbe ricattare Marco, così da distruggere la sua storia d'amore con Stefania. Del resto, l'evoluzione 'buona' di Gemma ci sembra poco credibile.