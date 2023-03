Al termine della 41^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 13 marzo, Edoardo Donnamaria ha deciso di fare una sorpresa ad Antonella Fiordelisi per il suo compleanno: intorno alle 3:30 ha fatto partire dei fuochi d'artificio sulla casa di Cinecittà. Su Twitter, però, i residenti della zona hanno lamentato il chiasso e hanno scritto sia al sindaco di Roma che alla produzione del Reality Show.

Donnamaria sorprende Antonella, ma i residenti sbottano

Il 25esimo compleanno di Antonella Fiordelisi ha coinciso con la 41^ puntata del Grande Fratello Vip 7.

Dunque, Edoardo Donnamaria ha dovuto rimandare la sua sorpresa a notte fonda: intorno alle 3:30 il giovane si è diretto all'esterno della casa di Cinecittà con un megafono e ha urlato gli auguri ad Antonella. Successivamente ha fatto partire i fuochi d'artificio. Lo spettacolo è durato circa cinque minuti, ma è bastato davvero poco a mandare su tutte le furie i residenti del quartiere.

Su Twitter, un utente ha espresso tutto il suo disappunto per quanto accaduto a notte fonda: "Loro domani dormono". Nello sfogo del residente, è stata chiamata in ballo la produzione del Grande Fratello. Inoltre il residente ha menzionato anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri per domandare come sia possibile fare uno spettacolo pirotecnico nel cuore della notte: "Possibile che ogni anno si ripete questa storia?

Possibile che alle 2:30 questi abbiano il permesso?". Il residente ha lamentato il fatto degli schiamazzi notturni anche durante la finale del reality show.

Buonanotte a quei grandissimi pezzi di merda del @GFVIP_Official che alle tre mezza di notte fanno i fuochi d'artificio.

La reazione di alcuni utenti del web

Sui social, i fuochi d'artificio organizzati da Edoardo Donnamaria per la sua fidanzata sono stati visti di buon occhio.

Tuttavia, c'è anche chi si è schierato dalla parte dei residenti di Cinecittà, spiegando che si tratta di una mancanza di rispetto. Un utente ha invitato i residenti a denunciare l'episodio, ma il cittadino ha replicato: "Già fatto due volte, ma evidentemente migliaia di cittadini romani devono subire i capricci del Grande Fratello".

Un altro utente ha detto che non c'è nulla di male se per una volta si crea frastuono per una sorpresa. Un altro utente invece ha suggerito di scrivere direttamente al fidanzato di Antonella Fiordelisi per dire di non farlo più.

Vincenzo Donnamaria rompe il silenzio sulla squalifica di Edoardo

Nel frattempo, anche Vincenzo Donnamaria ha avuto qualcosa da ridire al Grande Fratello Vip 7. Secondo lui, la squalifica del figlio è stata dettata dalla voglia di alzare l'asticella per fare share: "Hanno emesso una sentenza ingiusta creando interesse". A detta sua, l'intento degli autori sarebbe quello di creare delle aspettative nel telespettatore e hanno per questo creato attesa per la presenza di Donnamaria in studio, presupposti per l'incontro con il padre e l'amico-manager di Antonella e permesso i fuochi d'artificio per il compleanno di Fiordelisi.