Le nuove anticipazioni delle puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda su Rai 1 raccontano che Gloria si confiderà con l'amico di sempre Armando, una spalla sulla quale piangere. La bella Moreau ha preso una decisione sul suo futuro che cambierà per sempre ogni cosa e che la porterà molto lontana da Ezio. Pare che Veronica abbia vinto, anche grazie alla gravidanza di Gemma, che ha contribuito a tenere il compagno legato alle responsabilità famigliari. Nel frattempo, la notizia del licenziamento di Flora farà scalpore al Paradiso e le Veneri si mostreranno deluse per il suo tradimento.

Il paradiso delle signore anticipazioni: Vittorio invita alla speranza

Nel dettaglio, le anticipazioni Il paradiso delle signore della puntata in onda il 23 marzo svelano che Ezio dovrà allestire un ricevimento per l'apertura della sua nuova attività. Il giorno dell'inaugurazione, saranno presenti sia Veronica che Gloria, dando vita a una situazione piuttosto imbarazzante per entrambe e per lo stesso signor Colombo. Nel frattempo, lo staff del Paradiso è subbuglio dopo la notizia inaspettata del licenziamento di Flora. Sarà lo stesso Vittorio a invitare i suoi preziosi collaboratori a guardare avanti, invitandoli alla speranza e a nuove sfide.

Anticipazioni Il paradiso delle signore: Roberto ha un'illuminazione

Purtroppo, il sogno di Roberto di aprire un locale con Mario sfuma dopo una notizia inattesa. Si fa coraggio e partecipa alla sfilata di abiti sa sposa lanciata da Maria, che ha ricevuto per l'ultima volta l'aiuto di Flora. Vedendo la giovane Zanatta in quelle vesti, ha un'illuminazione.

Secondo le anticipazioni de Il paradiso delle signore Gemma verrà spiazzata dalla proposta di Landi e, qualora accettasse, la sua vita cambierebbe per sempre.

Il paradiso delle signore prossime puntate: la decisione di Gloria

Ezio ha deciso di stare con la sua famiglia, rinunciando al suo grande amore appena ritrovato. Nonostante il dolore, la bella Moreau lo ammira per il suo sacrificio e proverà a chiudere con il passato, anche se sarà difficile e le si spezzerà il cuore.

A raccogliere le sue lacrime è Armando, con il quale Gloria si confiderà. A quanto pare, ha in mente di fare una scelta drastica per la sua esistenza. Come rivelano le anticipazioni, Ferraris rimarrà senza parole quando Gloria gli dirà di voler raggiungere Stefania in America: cosa farebbe qui a Milano, condannata ogni giorno nel vedere Ezio e Veronica insieme, per giunta con un bambino da crescere che li legherà per sempre? Ricordiamo che tutti gli episodi della soap opera possono essere rivisti in replica accedendo al portale RaiPlay.