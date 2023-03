Prosegue l’appuntamento con le vicende della telenovela turca Terra Amara. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, Hunkar Yaman (Vahide Perçin) avrà una nuova nemica. Si assisterà al primo scontro tra la dark lady e Behice Hekimoğlu (Esra Dermancıoğlu). Quest’ultima prometterà di farla pagare alla matriarca, per averla umiliata pubblicamente. Tra le due rivali in amore avrà inizio una guerra.

Al centro della scena ci sarà anche Çetin Ciğerci (Aras Şenol), che verrà scagionato dopo aver fatto i conti con la giustizia per aver attentato alla vita di Rusten, il promesso sposo di Gulten Taşkın (Selin Genç).

Trame turche, Terra amara: saltano le nozze tra la signora Yaman e Fekeli

Le anticipazioni su ciò che succederà nei nuovi episodi trasmessi su Canale 5 raccontano che Behice si trasferirà a Cukurova a seguito del suicidio del fratello Behzat (Engin Yüksel). La donna accetterà di alloggiare da Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) e Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) su invito della nipote Mujgan (Melike İpek Yalova). La new entry dimostrerà un certo interesse nei confronti di Fekeli e farà il possibile per avvicinarsi a lui: l’obiettivo della donna sarà quello di scoprire che tipo di rapporto ha con Hunkar.

Behice si dispererà nell’istante in cui il padrino di Akkaya sarà deciso a convolare a nozze con la signora Yaman e farà i salti di gioia quando il lieto evento non andrà in porto.

La zia di Mujgan cerca di conquistarsi la fiducia di Fekeli, Hunkar affronta la rivale

A questo punto Behice farà di tutto per conquistarsi la fiducia di Fekeli. Per diventare la presidente delle dame di carità del paese chiederà all’ex detenuto di fare le sue veci per il finanziamento di alcune opere di bene. La signora Hekimoğlu punterà a far perdere a Hunkar il prestigio che ha ottenuto in questi anni, ma una donna farà la spia mettendo al corrente la signora Yaman del piano di Behice.

La madre di Demir affronterà Behice durante la prima riunione dell’associazione, dicendole che una presidente deve sapere tutto di Cukurova. Le farà fare anche una pessima figura, quando le dirà che i soldi che possiede appartengono a un uomo con cui non è nemmeno sposata. Una provocazione che scatenerà la furia di Behice, che vorrà vendicarsi della rivale.

Gulten viene rapita, Rusten fa tornare in libertà Cetin

Intanto Cetin, dopo aver fatto rapire Gulten, le chiederà la ragione del suo allontanamento: la domestica vuoterà il sacco rivelandogli di essere stata violentata da un uomo che non è più in vita. Il fidato dipendente di Yilmaz (Uğur Güneş) e Fekeli non farà fatica a capire che ad approfittarsi della fanciulla sia stato Ercüment Akman (Rüzgar Aksoy). Gulten sarà decisa a diventare la moglie di Rusten, un ex detenuto più grande di lui. Cetin, dopo aver appreso che la domestica è intenzionata a sposarsi con un altro, le confesserà il suo amore tra le mura della tenuta Yaman.

Il fidato uomo di Yilmaz e Fekeli per difendersi ferirà gravemente il promesso sposo di Gulten.

A causa della brutta azione Cetin finirà in carcere. L'uomo riceverà la visita della fanciulla, che oltre a dirgli di ricambiare i suoi sentimenti gli prometterà di aspettarlo. A sorpresa Rusten, non appena sarà fuori pericolo di vita, farà tornare in libertà il rivale, facendo sapere che in realtà ha agito per legittima difesa Così Cetin ritrova Gulten dopo un mese di carcere. La domestica sarà molto felice, ma ben presto sarà costretta a mettere al corrente il fratello Gaffur (Bülent Polat) della sua storia d’amore con Cetin.