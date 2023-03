Nelle recenti puntate della settima stagione de Il Paradiso delle signore una nuova minaccia potrebbe far fallire il magazzino: l'apertura di un nuovo negozio concorrente. Stavolta, però, Vittorio Conti può contare sull'appoggio di Adelaide, la quale non ha alcuna intenzione di far vincere la concorrenza di Umberto e Tancredi. L'impresa, tuttavia, potrebbe rivelarsi piuttosto difficile.

Vittorio e Adelaide alleati per salvare il Paradiso delle signore

Vittorio dovrà salvare Il Paradiso delle Signore ancora una volta. I suoi nuovi nemici sono Tancredi di Sant'Erasmo e Umberto Guarnieri che apriranno un grande magazzino a pochi passi dal suo.

Riuscirà Conti a battere la concorrenza sleale dei due imprenditori? Sia il direttore che Adelaide sanno che sarà dura, ma combatteranno per vincere. È ciò che emerge nella puntata 126 nel corso di un dialogo tra l'uomo e la contessa. Quest'ultima è ancora sgomenta per il comportamento di Matilde che avrebbe finto di essere sua amica, mentre cercava solo di ingannarla.

Anche Vittorio ha dentro molta rabbia, ma dovrà metterla da parte per non mettere in pericolo il Paradiso. Il consiglio della nobildonna è quello di non permettere ai sentimenti di offuscare l'obiettivo, ossia salvare il grande magazzino. Adelaide ammette di essere disposta anche a giocare slealmente, ma Vittorio non vuole essere come i suoi rivali.

La contessa pronta a distruggere Umberto per il Paradiso delle signore

Sempre nella puntata 126 della soap Adelaide incrocia Umberto, ma decide di trattarlo con indifferenza. L'uomo, però, non ci sta e inizia a provocarla. La donna risponde dicendo che non si merita nemmeno il suo risentimento. La tensione tra i due è molto alta.

La contessa è convinta che lui e Tancredi siano intenzionati a distruggere il Paradiso delle signore per due ragioni ben precise: l'editore desidera vendicarsi di Conti, mentre il commendatore Guarnieri vuole soltanto "dare un giocattolo" alla sua giovane amante. Il banchiere le ribatte che, diversamente da lei e Barbieri, lui e Flora non devono nascondere a tutti la loro storia d'amore.

Quest'ultima provocazione fa scoppiare la contessa che mette in guardia il cognato: "Ricordati questo giorno: ti sei davvero guadagnato il mio disprezzo e distruggerò tutto quello che ti appartiene".

Il Paradiso delle Signore è 'l'originale': Vittorio convinto di battere la concorrenza

Vittorio non è solo. Nella sua battaglia contro Tancredi e Umberto ha al suo fianco anche l'amico Roberto. Nella puntata 126 i due si confrontano sulle scelte fatte. Per Conti aver licenziato Flora Gentile è stata una giusta decisione per mettere in guardia gli altri dipendenti. Il direttore è convinto di vincere contro la concorrenza. Stando alle sue dichiarazioni, sono i nemici a doverli temere, perché il Paradiso è "l'originale". Poi aggiunge con orgoglio che è il primo grande magazzino milanese per signore e resterà tale ancora per molto tempo.