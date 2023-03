Nella serata di sabato 25 marzo su Canale 5 è andata in onda la seconda puntata del serale di Amici di Maria. Nelle ore successive Gianmarco Petrelli ha commentato la propria eliminazione dal talent show di Maria De Filippi, spiegando di essere sereno e aggiungendo di non sapere ancora cosa farà dopo il programma.

Tra gli allievi che hanno dovuto abbandonare il talent show, c'è stato anche Piccolo G.

Le prime parole di Gianmarco dopo l'eliminazione

Intervenuto ai microfoni di Witty Tv, Gianmarco Petrelli ha commentato l'eliminazione dal serale di Amici di Maria.

L’allievo della maestra Celentano ha affermato: "Sono sereno anche per le cose fatte fino adesso". Il ballerino non ha nascosto che sperava di arrivare alla fine del programma, poiché in questa fase tutti vorrebbero vincere.

Durante l’intervista l’ormai ex allievo ha ricordato con entusiasmo il momento in cui ha preso la maglia per accedere al Serale: "Ero felicissimo e non sapevo cosa sarebbe successo".

Poi ha confidato che - durante il percorso - ha avuto più volte paura di dover abbandonare la scuola, aggiungendo che grazie alla partecipazione ad Amici è riuscito a imparare anche dagli errori. Inoltre ha ammesso di non sapere ancora cosa farà dopo il talent show.

Intanto la pagina Twitter ufficiale della trasmissione di Canale 5 ha pubblicato un post con scritto "In bocca al lupo Gianmarco".

Il bilancio dell'ex allievo della maestra Celentano

Prima della della seconda puntata del Serale, Gianmarco Petrelli aveva già fatto un bilancio sul suo percorso, spiegando che sette mesi all'interno di uno stesso ambiente chiuso sono davvero tanti, inoltre non aveva nascosto che se sarebbe stato lui l’eliminato ci sarebbe rimasto male.

Inoltre Gianmarco aveva parlato dell'eliminazione di Megan avvenuta nella precedente puntata di Amici di Maria: "Questa è stata una settimana molto particolare, ho sentito tanto la sua mancanza". Infine il ballerino aveva spiegato di avere provato anche in passato più volte a entrare nella scuola di Maria De Filippi, ma senza mai riuscire nell’intento.

Per questo motivo si è sentito in dovere di ringraziare la maestra Celentano per avere creduto in lui.

Intanto, su Twitter, diversi telespettatori del talent show hanno commentato con dispiacere l'eliminazione di Gianmarco Petrelli facendogli i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera artistica.