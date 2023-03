Lunedì 27 marzo 2023 andrà in onda il primo appuntamento settimanale di Terra Amara dove si vedrà Demir picchiare Gaffur dopo che gli invitati alla festa di saranno sentiti male a causa dei polli avariati serviti alla cena. Mujgan invece, fuggirà sconvolta dopo aver saputo da Yilmaz tutta la verità su Zuleyha.

Demir furioso con Gaffur per via del pollo avariato: spoiler Terra amara

Continua il successo di Terra amara, la soap Tv ambientata nella Turchia degli anni '70. Un successo dovuto anche e soprattutto, alle trame sempre avvincenti e mai banali.

Anche la puntata in onda il 27 marzo non farà eccezione. Le vicende riprenderanno dal momento in cui molti degli invitati alla festa della circoncisione si saranno sentiti male. Tutto a causa del pollo avariato servito ai commensali e comprato da Gaffur. Ecco che, in questo nuovo appuntamento, Demir non tarderà a far sentire la sua voce. L'uomo sarà fuori di sé, visto che quanto accaduto, potrebbe rovinare per sempre la buona reputazione della famiglia Yaman.

Demir mette le mani addosso al capomastro nella puntata del 27 marzo

Scorrendo le anticipazioni, si viene a sapere che la furia di Demir si abbatterà proprio su Gaffur. I telespettatori di Canale 5 vedranno Demir picchiare il capomastro. Il marito di Saniye cercherà di discolparsi in qualche modo, dicendo al suo signore di aver comprato il pollo da Hatip.

Per questo lo porterà da lui. Hatip a sua volta, darà la colpa di quanto successo ad un suo collaboratore, ma sarà chiaro che l'avvelenamento faceva parte di in piano architettato proprio da Hatip. Non è un mistero che l'uomo voglia diventare il nuovo signore di Cukurova e per raggiungere il suo scopo, non esiterà ad usare mezzi discutibili.

Terra, amara: Mujgan scopre la verità su Yilmaz e Zuleyha e fugge via

I colpi di scena in Terra amara non saranno finiti qui. Anche tra Yilmaz e Mujgan le cose non andranno affatto bene. Akkaya deciderà di raccontare tutta la verità alla moglie. Le farà persino vedere il frammento della lettera che Altun gli aveva scritto. La dottoressa sarà sconvolta, visto che avrà capito che Yilmaz e Zuleyha non hanno mai smesso di amarsi.

Pertanto, deciderà di fuggire da Adana. Dopo che la sua auto verrà vista in aeroporto, Yilmaz cercherà di raggiungerla. Dando uno sguardo alle trame successive della soap Tv turca, si viene a sapere che Mujgan si sarà diretta a Instanbul, dove sarà sul punto di abortire. Fortunatamente, all'ultimo momento cambierà idea. Alla fine, Akkaya riuscirà a raggiungerla e a convincerla a tornare a casa insieme a lui. Per Gaffur invece, i guai non saranno finiti. Dopo essere stato preso a botte da Demir, verrà pure declassato dal suo padrone. Sarà Saniye d'ora in avanti, ad essere a capo dei braccianti.