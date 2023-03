Nel corso della puntata della settima stagione de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 14 marzo su Rai1 alle ore 16:10, Maria e Vito sospetteranno che Alfredo sia fidanzato con Irene [VIDEO] in totale segretezza. Intanto, Matilde tenterà ancora una volta di esportare gli abiti da sposa dell'atelier all'estero per salvare l'aspetto finanziario del Paradiso. Successivamente, Don Saverio accuserà Armando di aver sostenuto Clara nel proseguire con la sua passione per il ciclismo e lo minaccerà di chiamare il padre della giovane venere.

Nel frattempo, Ferdinando chiederà alla sua fidanzata di convolare a nozze il più presto possibile, ma quest'ultima prenderà del tempo e rimanderà le nozze. Infine, Gemma attuerà un piano per poter crescere suo figlio da sola, ma sua madre lo scoprirà.

Matilde tenta di salvare le finanze del Paradiso delle Signore

Matilde proverà l'ultima risorsa per poter salvare le finanze dell'atelier appartenente a Vittorio Conti: esportare gli abiti da sposa e venderli all'estero. Infatti, la signora Frigerio sa benissimo il rischio che correrà il direttore del Paradiso quando il magazzino milanese di moda sorgerà al posto di Palazzo Andreani. Per questo motivo, la moglie di Tancredi tenterà di dare un'alternativa molto valida al suo socio per conquistare i clienti europei.

Intanto, Maria e Vito inizieranno a sospettare che tra Alfredo e Irene ci sia finalmente del tenero ma che questi vogliano, ancora, tenerlo in segreto e non mettere in mostra la propria relazione sentimentale.

Don Saverio litiga con il signor Ferraris e lo 'minaccia'

Successivamente, Don Saverio noterà nelle pagine sportive un trafiletto dedicato a sua nipote Clara che verrà definita una giovane promessa del ciclismo.

A questo punto, il parroco del paese si recherà dal signor Armando Ferraris che, più volte, ha coperto la venere del Paradiso affinché questa potesse proseguire con la propria passione e realizzare il suo sogno. Nello specifico, lo zio della signorina Boscolo minaccerà il capo magazziniere dell'atelier di chiamare il padre della ragazza e obbligarla a tornare al paesino se dovesse continuare a gareggiare nelle competizioni ciclistiche.

Ludovica rimanda il matrimonio, Gemma ha un piano

Nella parte finale della puntata de il Paradiso delle Signore, Ferdinando spingerà la sua fidanzata a convolare a nozze quanto prima poiché non vedrà l'ora di diventare marito e moglie e lasciarsi tutti i problemi di coppia alle spalle. Tuttavia, Ludovica deciderà di prendersi del tempo ora che ha appreso della relazione sentimentale tra Adelaide e il suo ex fidanzato Marcello e sceglierà di rimandare il matrimonio.

Infine, Gemma inizierà ad applicare un piano ben preciso per poter crescere il proprio figlio da sola, ma Veronica scoprirà tutto.