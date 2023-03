Le anticipazioni della famosa soap opera Il Paradiso delle Signore sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nella puntata che andrà in onda lunedì 27 marzo su Rai 1, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) e Roberto (Filippo Scarafia) dovranno dare una brutta notizia a Maria: i bozzetti della giovane stilista non saranno stati graditi e i critici hanno dato recensioni molto negative al riguardo. Quando Puglisi lo scoprirà resterà senza parole e non saprà come rimediare al danno fatto. Nel frattempo Gloria annuncerà la sua partenza per gli Stati Uniti.

Il Paradiso, puntata 27 marzo: Maria delude le aspettative dei critici e di Vittorio

Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 27 marzo, Maria Puglisi (Chiara Russo) dovrà affrontare un brutto inconveniente, dopo aver deluso le aspettative dei critici: Vittorio Conti e Roberto, infatti, leggeranno le recensioni riguardo i bozzetti degli abiti nuziali creati dalla stilista e resteranno assai stupiti nell'appurare che non ci sono commenti positivi. Anche la giovane Puglisi resterà notevolmente dispiaciuta, per aver eseguito male il suo lavoro. Nel frattempo Gloria Moreau (Lara Komar) farà un'importante annuncio, confessando a tutti di voler partire per gli Stati Uniti nei prossimi giorni. Francesco, invece, sarà molto agitato, dopo le scoperte fatte riguardo Vito e sarà desideroso di avvertire Maria, ma non riuscirà a trovare il momento giusto.

Ludovica affronta Marcello

Ludovica deciderà di affrontare Marcello faccia a faccia: la giovane confesserà all'uomo di essere a conoscenza della sua relazione segreta con la Contessa Di Sant'Erasmo. Dopo il confronto con Ludovica, Barbieri sarà assai turbato e si precipiterà da Adelaide per rimproverare la donna di essere stata poco attenta e di non aver protetto la loro privacy.

Nel frattempo Francesco farà di tutto pur di parlare con Maria, ma non sarà tanto facile per lui. Matilde Frigerio, intanto, non si arrenderà e insieme a suo marito Tancredi continuerà ad organizzare l'apertura del nuovo magazzino. La donna, però, non riuscirà ad essere totalmente serena, poiché non farà altro che pensare a Vittorio Conti.

Matilde e Tancredi portano avanti il loro progetto

Matilde (Chiara Baschetti) e Tancredi (Flavio Parenti) porteranno avanti il loro progetto di aprire un grande magazzino presso Palazzo Andreani. Frattanto Vittorio Conti avrà in mente un piano per affrontare la concorrenza e salvare il Paradiso: l'imprenditore penserà di rilanciare gli abiti disegnati da Maria. In seguito Matilde avrà un atteggiamento molto strano, poiché continuerà a pensare a Vittorio e questo avrà delle brutte conseguenze nel suo rapporto con Tancredi.