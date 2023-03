Nella puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 24 marzo, Maria sarà felice di avere Flora al proprio fianco durante la presentazione dei nuovi abiti dell'atelier. Inoltre, la signorina Puglisi chiederà anche a Matilde di partecipare all'evento. Tuttavia, Umberto organizzerà un piano ben preciso per rovinare la sfilata di moda per la nuova collezione. Successivamente, anche Francesco noterà Vito in compagnia della misteriosa ragazza e inizierà a sospettare della sua buona fede nei confronti della sua fidanzata. Infine, Gloria annuncerà ufficialmente la sua partenza per l'America per raggiungere sua figlia Stefania, mentre Roberto proporrà a Gemma di sposarlo.

Maria organizza la sfilata per Il Paradiso insieme a Flora

Nella prima parte della puntata de Il Paradiso delle signore, Maria si occuperà dell'organizzazione della serata evento per la presentazione dei nuovi abiti dell'atelier, così come le è stato chiesto da Vittorio. Infatti, quest'ultimo ha deciso, insieme al suo amico Roberto, di affidare alla giovane ragazza la preparazione della sfilata. Intanto la signorina Puglisi sarà molto felice di poter contare anche sull'aiuto di Flora che rimarrà al proprio fianco per l'ultima volta. Inoltre, la fidanzata di Vito chiederà alla signora Frigerio di essere presente.

Francesco vede Vito in compagnia di una ragazza

Tuttavia, non mancheranno i colpi di scena durante la sfilata di moda per la nuova collezione de Il Paradiso: il commendatore Guarnieri ha già studiato un piano ben preciso per boicottare la serata e mettere in cattiva luce il magazzino e la sua organizzatrice.

Successivamente, anche Francesco (dopo Irene) vedrà il contabile Lamantia in compagnia di una giovane ragazza e iniziare a sospettare che l'uomo non stia raccontando la verità alla sua fidanzata Maria. Nello specifico, il figlio di Palma Rizzo, non riuscirà a credere nella buona fede di Vito.

Gloria annuncia la sua partenza per l'America a Vittorio

Nella parte finale della puntata de il Paradiso, Gloria prenderà una decisione drastica sul proprio futuro e la comunicherà ai suoi più cari amici e soprattutto a Vittorio. La donna, infatti, sceglierà di rinunciare all'amore e alla situazione sempre più contorta con Ezio e recarsi in America per raggiungere sua figlia Stefania.

Infine, Roberto Landi, dopo aver visto andare in frantumi il suo sogno di aprire un locale insieme al suo compagno Mario, deciderà di fare una proposta a Gemma Zanatta che potrebbe cambiare la vita di entrambi per sempre. In particolare, l'uomo chiederà alla figlia di Veronica di sposarlo, poiché la situazione converrebbe ad ambedue.