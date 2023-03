Si movimentano le trame de Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni dei giorni 23 e 24 marzo riportano che Umberto Guarnieri avrà in programma un ulteriore piano che dovrebbe danneggiare la sfilata del grande magazzino milanese. Ignara di quello che sta per fare il commendatore, Matilde suggerirà a Flora di non abbandonare Maria e di darle una mano con l'evento. Come reagirà Puglisi quando vedrà la sua ex collega? Intanto tra Gloria ed Ezio non sembrerà esserci futuro, al punto che la capo commessa spiazzerà tutti con un annuncio.

Il Paradiso delle signore puntata 23/3: le Veneri sfiduciate

Nella puntata in onda giovedì 23 marzo de Il Paradiso delle signore la demoralizzazione dilagherà all'interno del grande magazzino milanese. La notizia dell'apertura di un negozio rivale, e dell'allontanamento di Flora e Matilde scoraggerà le Veneri e i magazzinieri. Vittorio Conti non se ne starà con le mani in mano e spronerà i suoi dipendenti a nutrire più fiducia per il domani, affrontando di petto ogni sfida che verrà.

Si terrà l'inaugurazione della fabbrica di Ezio, che porterà Gloria e Veronica a prendervi parte. Come andrà a finire tra le due signore? Intanto Matilde parlerà con Flora riguardo la sfilata della nuova collezione del marchio Paradiso delle signore e riuscirà a convincerla ad aiutare, per l'ultima volta, la sua amica Maria.

Spazio anche a Roberto nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 7. Non ci saranno buone notizie per il pubblicitario Landi, in quanto una notizia metterà in stand by i suoi piani riguardanti il sogno di Mario di aprire un locale. A illuminare Roberto ci penserà Gemma Zanatta, soprattutto quando lui la vedrà con addosso l'abito da sposa per la sfilata.

Considerata la situazione che ha colpito le Zanatta e suo marito Ezio, Gloria Moreau inizierà a pensare seriamente a una radicale soluzione per lei stessa e la riferirà ad Armando Ferraris.

Il Paradiso delle signore episodio 24/3: Francesco ha dei dubbi su Vito, l'annuncio di Gloria spiazza

Nella puntata in onda venerdì 24 marzo de Il Paradiso delle signore tornerà il sereno tra Maria e Flora.

A causa della decisione di quest'ultima, di andare a lavorare nel nuovo magazzino rivale, la sarta pugliese non aveva reagito bene. Tuttavia Flora ascolterà il suggerimento di Matilde, e aiuterà la collega e amica a organizzare l'imminente sfilata. Maria non solo sarà contenta di avere al suo fianco la giovane Ravasi, ma chiederà a Matilde di essere presente all'evento. Alle spalle delle ignare donne, Umberto sarà pronto a sferrare il prossimo attacco destinato a rovinare la sfilata.

Non solo Irene, ma anche Francesco Rizzo inizierà a sospettare di Vito. Quest'ultimo è stato beccato insieme a un'altra ragazza e a essere messa in discussione sarà la sua buona fede nei confronti di Maria Puglisi. Per quanto riguarda Gloria deciderà di partire per l'America e lo annuncerà ufficialmente. Intanto Roberto farà una proposta a Gemma destinata a stravolgere il loro futuro.