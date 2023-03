Nel finale della seconda stagione della soap opera turca Terra Amara, non mancheranno momenti di tensione. Al centro della scena ci sarà soprattutto la vendetta, con delle amare conseguenze. Dagli spoiler si evince che Demir Yaman (Murat Ünalmiş) si approfitterà della moglie Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) violentandola, dopo averla sequestrata.

La dottoressa Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) sarà decisa a suicidarsi, poiché non si darà pace per il fatto che suo marito Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) non ricambia i suoi sentimenti.

Spoiler turchi, Terra amara: Demir rapisce Zuleyha, Mujgan scrive una lettera d’addio a Yilmaz

Nelle puntate già andate in onda sulla rete ammiraglia Mediaset, il protagonista Yilmaz è venuto a conoscenza che in realtà la sua ex Zuleyha non ha sposato Demir per amore: l’uomo ha fatto questa scoperta dopo il matrimonio con Mujgan. In preda alla furia Akkaya è stato addirittura in procinto di far fuori la colpevole Hunkar (Vahide Perçin), ma a mettersi di mezzo ci ha pensato Fekeli (Kerem Alışık) venendo ferito involontariamente dal figlioccio. Mentre quest’ultimo è sfuggito alla morte dopo il ricovero in ospedale, le due rivali Zuleyha e Mujgan hanno partorito lo stesso giorno: la prima ha dato alla luce la secondogenita Leyla, mentre la dottoressa ha messo al mondo Kerem Ali al settimo mese di gravidanza.

Le anticipazioni turche raccontano che tra qualche settimana, Demir si vendicherà di Altun allontanandola dai figli. Yaman sarà ancora più crudele, nell’istante in cui abuserà della moglie dopo averla rapita nel bosco. Per fortuna Zuleyha riuscirà a darsi alla fuga, e a nascondersi nella tenuta di Fekeli.

Nel contempo Mujgan annuncerà al marito Yilmaz di essere in procinto di mettere fine alla sua vita attraverso una lettera d’addio: a intervenire in soccorso della dottoressa sarà sua zia Behice (Esra Dermancıoğlu).

Behice scappa per non finire in carcere, Mujgan minaccia di uccidere Altun

Successivamente Demir riceverà un colpo d’arma fuoco dalla moglie Zuleyha: quest’ultima finirà in carcere con l’accusa di omicidio, mentre suo marito sarà fuori pericolo di vita grazie ai medici. Dopo essere stata portata in ospedale, Altun rischierà di morire per mano di Behice, la quale farà perdere le sue tracce non appena si accorgerà di essere stata scoperta.

Nel frattempo a Cukurova arriverà Fikret (Furkan Palalı), un ragazzo che si rivelerà essere il figlio illegittimo di Adnan Yaman (padre di Demir) e nipote di Fekeli: il new entry tramerà contro gli Yaman. A questo punto Zuleyha avrà un faccia a faccia con Mujgan dopo la scarcerazione: quest’ultima punterà la sua pistola contro la rivale.