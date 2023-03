Le puntate de Il Paradiso delle Signore andranno in onda su Rai 1 anche nei giorni 6 e 7 aprile.

Tra le mani di Vito giungerà, per puro caso, una lettera indirizzata a Maria da parte di Francesco. Sarà così che il contabile del grande magazzino milanese perderà le staffe e aggredirà Rizzo, il quale si troverà a un bivio riguardo al rapporto con la sarta Puglisi.

Problemi in arrivo per Marcello, che sarà in procinto di seguire Adelaide all'estero.

Il Paradiso delle signore, puntata 6/4: il maggiordomo persuade Adelaide a non partire con Marcello

Nella puntata del 6 aprile de Il Paradiso delle Signore, Adelaide dovrà fare i conti con una notizia tutt'altro che positiva: una sua conoscente è in punto di morte.

Il maggiordomo le offrirà un suo punto di vista contrario in merito alla partenza per l'estero in compagnia di Marcello Barbieri.

Sempre più arrabbiata per la menzogna di Vito Lamantia, Maria sta per ricevere un'inaspettata confessione da una persona che le è molto vicina. Francesco Rizzo, infatti, si deciderà a rivelare ciò che prova per la sarta di Partanna. Nel frattempo, l'ignaro Vito sta per fare una mossa che dovrebbe aiutarlo a rimettere a posto la sua relazione con la giovane Puglisi: chiedere scusa a Rizzo per l'accaduto.

Umberto vuole vendere la rivista a Vittorio

Il commendatore Guarnieri sarà pronto a sferrare il suo prossimo attacco e questa volta a finirci in mezzo sarà la rivista del grande magazzino milanese.

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Umberto vorrà vendere la rivista il 'Paradiso Market' ma non darà abbastanza tempo a Vittorio Conti per trovare una soluzione efficiente.

Nel frattempo Ezio sarà messo al corrente delle ragioni che hanno portato Stefania e Marco di Sant'Erasmo a lasciarsi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, puntata 7/4: spiacevole sorpresa per Marcello

Nell'appuntamento di venerdì 7 aprile de Il Paradiso delle Signore se ne vedranno delle belle. Marcello, che sarà in procinto di lasciare Milano insieme alla contessa di Sant'Erasmo, riceverà una spiacevolissima sorpresa.

Intanto la missiva in cui Francesco ha scritto i suoi sentimenti per Maria verrà captata malauguratamente da Vito Lamantia.

Naturalmente il contabile non prenderà positivamente la dichiarazione d'amore del ragazzo alla sua amata e, preso da un attacco di gelosia, si scaglierà contro Francesco. A riportare la calma ci penserà Clara con un provvidenziale intervento.

Per quanto riguarda Gemma Zanatta, che ormai da tempo ha scoperto di essere incinta, la ragazza giungerà a una svolta: la figlia di Veronica sembrerà vedere il suo ex Marco soltanto come un amico.