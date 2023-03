Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con Il Paradiso delle Signore, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55 circa. Nel corso del prossimo episodio del 23 marzo non possono mancare di certo nuovi ed entusiasmanti colpi di scena.

In particolare, l'attenzione è posta su Flora. La giovane donna, adesso, ha deciso di andare a lavorare per Umberto. Tuttavia, in seguito al suo comportamento, Maria si è sentita ferita e pugnalata alle spalle. Non si sarebbe mai aspettata che la stilista potesse voltare la faccia al magazzino che per tanti anni le ha offerto un lavoro.

Pertanto, decide di affrontare direttamente la sua amica e in modo brusco. Di certo, non gliela fa passare liscia perché non può lasciarla in balia di un grande lavoro, per passare alla concorrenza.

Vittorio deve risolvere i problemi a Il Paradiso delle signore

Nel corso del prossimo appuntamento de Il Paradiso delle signore, la situazione all'interno del magazzino non migliora affatto. Adesso, infatti, ci sono da affrontare diversi problemi legati alle decisioni di alcune dipendenti, tra le quali Flora e Matilde. Pertanto, tutte le responsabilità ricadono su Vittorio, il quale deve agire il più in fretta possibile. L'intero staff è molto demotivato e, come prima cosa, il pubblicitario mira a risollevare gli animi delle Veneri.

Tuttavia, dopo essersi scontrata con Maria, la giovane Ravasi non può che ripensare alle sue parole molto dure. Difatti, si fa convincere da Frigerio, la quale le suggerisce di aiutare la sarta nell'ultimare i preparativi per la presentazione della nuova collezione di abiti. In questo modo si potrebbe far perdonare da lei. D'altronde, all'interno del Paradiso delle signore vi è bisogno di grande aiuto.

La nuova azienda di Ezio inaugurata a Il Paradiso delle signore

Nel frattempo, Ezio inaugura finalmente la sua azienda. Per l'occasione partecipano sia Gloria che Veronica. In seguito alla serata, Moreau prende una decisione drastica riguardo al suo futuro e si confida con Armando. Si tratta di una scelta davvero estrema, la quale le permetterebbe di allontanarsi dall'amore della sua vita per un po' di tempo e di ricominciare.

Successivamente, Roberto riceve delle notizie brutte e teme che il suo progetto con Mario possa essere irrealizzabile. Inoltre, si imbatte in Gemma vestita in abito da sposa e, improvvisamente, gli viene in mente un'idea brillante per aiutare la sua amica a risolvere la situazione che si è venuta a creare di recente.