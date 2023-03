Le storie d'amore, intrighi, e menzogne, continuano a movimentare le trame della soap opera Il Paradiso delle signore, in onda su Rai 1 tutti i giorni tranne il sabato e la domenica. Al centro della scena negli episodi in onda il 22 e 23 marzo 2023, ci sarà soprattutto Flora Gentile Ravasi (Lucrezia Massari). La fanciulla a sorpresa si licenzierà dal lussuoso negozio di Milano, deludendo parecchio Maria Puglisi (Chiara Russo).

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, del 22 marzo: Maria non reagisce bene al licenziamento di Flora

Nella puntata che i fan vedranno mercoledì 22 marzo, il malumore di Matilde (Chiara Baschetti), a seguito della lite con la contessa Adelaide (Vanessa Gravina), non passerà inosservato a Tancredi (Flavio Parenti).

Intanto Maria non la prenderà bene quando verrà a conoscenza da Vittorio (Alessandro Tersigni) che Flora si è licenziata per lavorare nel magazzino di Umberto (Roberto Farnesi). A proposito della ricamatrice Puglisi, il direttore Conti le chiederà di organizzare l’evento della sfilata per la nuova collezione del grande negozio milanese.

Nel frattempo Irene (Francesca Del Fa) sarà sempre più decisa a vederci chiaro, dopo aver avvistato Vito (Elia Tedesco) con una ragazza che non conosce.

Successivamente Ezio (Massimo Poggio) arriverà a prendere una decisione definitiva sul rapporto con Veronica (Valentina Bartolo) e Gemma (Gaia Bavaro), dopo aver ripensato alla notte passata con Gloria (Lara Komar).

Trama del 23 marzo: Vittorio tranquillizza le veneri

Gli spoiler del 129esimo episodio in programma giovedì 23 marzo, annunciano che all’inaugurazione dell’azienda di Colombo non mancheranno Veronica e Gloria.

Le commesse del Paradiso entreranno in crisi sia per le dimissioni di Flora che per l’apertura della nuova galleria di vestiti: a rassicurarle ci penserà Vittorio.

Intanto la giovane Ravasi, su invito di Matilde, accetterà di dare una mano a Maria.

In seguito Roberto (Filippo Scarafia) avrà un’idea per realizzare il sogno di Mario (Piero Cardano), quando vedrà Gemma indossare un abito da sposa. Per finire Gloria si confiderà con il collega Armando (Pietro Genuardi) dicendogli di avere in mente una soluzione drastica per lei.

Riassunto del 21 marzo: Vito sorpreso con una ragazza misteriosa da Irene

Nella precedente puntata del 21 marzo, Vito mentirà a Maria mentre sarà alle prese con il salvataggio della sua azienda. Il contabile Lamantia intanto verrà sorpreso con una ragazza dall’identità sconosciuta da Irene, la quale sarà decisa a scoprire chi sia con la complicità del fidanzato Alfredo (Gabriele Anagni).

Per terminare si assisterà all’ennesimo riavvicinamento tra Gloria e Ezio, proprio quando le loro strade sembreranno essere ancora più separate.